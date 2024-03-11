Disfruta esta noche el gran estreno de La Descarga, el reality show de canto que lo tiene todo por UNIMÁS

Llegó la hora de unirte a la emoción de la competencia de canto más espectacular: La Descarga, donde los participantes vendrán a probar su talento y demostrar que tienen lo que se necesita para convertirse en la próxima gran estrella de la música. No te puedes perder el gran estreno esta noche a las 10P/9C por UNIMÁS.

Jéssica Cediel y Carlos Calero, serán los encargados de llevarte a través de este emocionante show, que contará con la participación de los reconocidos artistas Maía, Marbelle, Santiago Cruz y Gusi, quienes se desempeñarán como los jueces y mentores de aquellos que vienen con ganas de triunfar.

Todo lo que te espera en La Descarga

La Descarga es un reality show de canto único en su tipo, en donde además del derroche de talento que verás noche a noche, también serás testigo de una intensa convivencia que desatará todas las emociones en los participantes.

Esta competencia es la oportunidad de talentosos concursantes para llegar al estrellato, pero no la tendrán nada fácil, ya que son muchos los que desean cumplir ese sueño, nada menos que 91 concursantes que llegan a la primera etapa de la competencia, la cual tendrá varias fases.

En el Todo o Nada podrás ver a decenas de promesas de la música probando su voz frente a los mentores, Marbelle, Gusi, Maía y Santiago Cruz, quienes escogerán a 44 de ellos para quedarse en el reality show.

En La Selección, cada uno de los mentores elegirá a 11 participantes para formar sus equipos. Esto ocurrirá a través de una prueba en la que cada aspirante cantará por poco más de dos minutos para los mentores. Ellos deberán ser rápidos para seleccionar a sus favoritos, pues más de uno podría quererlos en su equipo.

Luego de formarse los grupos, vendrá La Prueba en donde los mentores cantarán a dúo con sus pupilos y los cuatro participantes que no convenzan con su talento quedarán eliminados del show.

El drama, lo secretos, las estrategias y los romances no se harán esperar

Después de la primera eliminación, los participantes irán al Campamento Musical, el lugar en donde convivirán durante todo el reality, se prepararán para las pruebas, harán estrategias y celebraciones, sin embargo, el drama por los romances y los conflictos no tardará en llegar.

A lo largo del show, los concursantes demostrarán su talento en impactantes duelos musicales y los mentores irán escogiendo a los favoritos de sus propios equipos, lo que sin duda será un derroche de talento.

El momento que todos temen llegará cuando los mentores también escojan a los concursantes que deberán ser eliminados, así hasta que queden solo lo mejores de la competencia y se revele al gran ganador.