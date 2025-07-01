Goblin, El Guardián

Goblin: El Guardián es la sensación de los K-dramas: te decimos dónde y a qué hora verlo

Goblin: El Guardián es uno de los K-dramas más populares en años recientes, por lo que no es de extrañar que los fans deseen saber en qué plataforma pueden verla.

Goblin: El Guardián cuenta la historia de un amor que es capaz de resistir el paso del tiempo y romper maldiciones.

¿De qué trata la serie Goblin: El Guardián?

Este K-drama se centra en Kim Shin (interpretado por Gong Yoo), un general de la dinastía Goryeo. A pesar de su lealtad al rey, este lo traiciona y lo asesina con una espada. Al morir, las fuerzas divinas le conceden una segunda oportunidad en la tierra, pero con una condición: se convertirá en un Goblin, es decir, un ser inmortal.

Con el tiempo Kim Shin descubre que esto es, más bien, una maldición, pues está condenado a ver morir a todos sus seres queridos.

Goblin: El Guardián, K-drama.
Goblin: El Guardián, K-drama.
Imagen Hwa&Dam Pictures.

La única persona que puede romper el encantamiento es una chica apodada 'La novia del Goblin'. Aunque El Goblin no la conoce, sabe que debe tener poderes sobrenaturales para retirar la espada que lo atraviesa desde años atrás (y que es invisible para los demás) y liberarlo de su maldición.

A lo largo de los episodios, se revela que Ji Eun-tak (interpretada por la actriz Kim Go-eun), una estudiante a quien El Goblin ayudó cuando era apenas una bebé, es la esperada 'Novia del Goblin'.

Goblin: El Guardián, K-drama.
Goblin: El Guardián, K-drama.
Imagen Hwa&Dam Pictures


Goblin: El Guard ián atrapa a la audiencia con saltos en el tiempo, criaturas místicas y un amor inquebrantable.

¿En qué plataforma de streaming puedo ver Goblin: El Guardián?

Los fans de este K-drama están de suerte, pues no requieren de una cuenta en alguna plataforma de streaming para disfrutar de la serie.

Goblin: El Guardián se estrenará por la señal de UNIMÁS el próximo 9 de julio, en el horario 10P/9C. Ahí podrán disfrutar de esta historia con saltos en el tiempo, fuerzas divinas y un amor que resiste hasta la peor de las maldiciones.

Goblin: El Guardián, K-drama.
Goblin: El Guardián, K-drama.
Imagen Hwa&Dam Pictures
