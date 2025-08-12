W: Dos Mundos, el K-drama más divertido y romántico: Te decimos dónde y a qué hora verlo

Los K-dramas han conquistado al público hispanohablante con sus historias llenas de romance, drama y fantasía. ¡Ahora es el turno de W: Dos Mundos!

¿De qué trata W: Dos Mundos?

La historia se centra en Oh Yeon Joo, una joven que estudia medicina y es residente de cirugía cardiotorácica.

Ella es hija de Oh Sung Moo, el escritor de historias digitales más importante de Corea del Sur y creador del famosos comic 'W'.

Un día, él desaparece de manera misteriosa y Oh Yeon Joo lo busca sin parar. Lo que nunca imaginó es que sería mágicamente transportada al mundo de 'W'. Allí conoce a Kan Chul, el protagonista de los comics, quien resulta ser un empresario millonario que quiere encontrar al asesino de su familia.

Por su parte, el creador de 'W' revela que está harto de Kan Chul y desea eliminarlo, pero su hija se lo impide al ser transportada al mundo ficticio y enamorarse del empresario. La protagonista también investigará cómo es que el mundo de 'W' y el real se unen y por qué su papá desea matar a Kan Chul en su obra.

¿Dónde puedo ver W: Dos Mundos? Fecha de estreno y horario

Podrás disfrutar esta emocionante serie coreana a partir del miércoles 13 de agosto, en el horario de 10P/9C, por UNIMÁS.

¿Quiénes son los actores principales del K-drama W: Dos Mundos?

Han Hyo-joo

La actriz que le da vida a Oh Yeon Joo, inició su carrera en 2004 y solo dos años después protagonizó su primer K-drama 'Bomui walcheu', conocido en inglés como 'Spring Waltz'. Después, en 2010, apareció en la serie coreana Dong Yi y ha aparecido en importantes producciones televisivas y cinematográficas de su país como 'Happiness', 'Masquerade', 'Cold Eyes', 'Moving', entre otras más.

Lee Jong-suk

Aunque participó en W: Dos Mundos como Kan Chul, actualmente es uno de los galanes más famosos de Corea del Sur. Si bien se pensaría que se dio a conocer dentro de algún K-drama, la realidad es que se volvió una celebridad en 2005 cuando participó como modelo en la Semana de la Moda en Seúl. Después hizo su debut como actor en la serie 'Prosecutor Princess' y para 2012 se robó el corazón de todas las chicas al aparecer en 'School 2013', una serie que muestra la vida dentro de una secundaria, cómo son los conflictos de los adolescentes, sus metas y aspiraciones de cada uno de los personajes.

Desde entonces se ha mantenido activo en el mundo del espectáculo, participando en diversas producciones, y es considerado uno de los actores mejor consolidados hasta la fecha.