Así se vivió el gran estreno de La Descarga por UNIMÁS: un derroche de talento y las emociones a tope

Una noche para recordar la que se vivió en el gran estreno de La Descarga, en la que los primeros participantes pusieron a prueba su talento para ganarse su lugar en la competencia y las emociones estuvieron al máximo para todos. A partir de hoy, no te puedes perder este reality show de lunes a viernes a las 10P/9C por UNIMÁS.

El programa dio inicio con la bienvenida de Jéssica Cediel y Carlos Calero a los 90 aspirantes a estrellas. Como el colombiano lo anunció, no sería la mejor bienvenida de todas.

A pesar de que la mayoría ha participado en concursos de canto y otros exitosos shows de talento, todos tienen que pasar la primera prueba para ver quién se quedará con uno de los 44 cupos.

Pronto se revelaron las reglas del juego: cada aspirante debe cantar sobre la aguja de una tornamesa gigante que va girando conforme van ganándose la aprobación de cada uno de los mentores, Marbelle, Gusi, Maía y Santiago Cruz.

Los concursantes deben obtener la unanimidad, de lo contrario, no pueden quedarse en la competencia. La gran desventaja: solo cuentan con dos minutos y medio para lograrlo.

La música y el talento arrancaron por todo lo alto en La Descarga

El primer participante en pasar la prueba Byordi, quien lloró al recibir un emotivo mensaje de su familia y hablar de sus inicios antes de cantar ante los jueces.

Eso sí, en cuanto comenzó la prueba, Byordi se adueñó del escenario a ritmo de 'Aguanile', puso a bailar a todos los jueces y en menos de 2:30 minutos obtuvo la unanimidad que le dio el primer cupo en la competencia.

Video Byordi es un carismático exponente de salsa y se comió el escenario con toda su energía | La Descarga



El siguiente aspirante en pasar fue Dante, conocido imitador del cantante Nino Bravo, quien contó la conmovedora historia de cómo su padre lo crió desde pequeño y cómo más tarde tuvo un reencuentro con su madre cuando sus amigos lo vieron triunfando en la TV.

El aspirante terminó en lágrimas luego de ser elegido por los mentores tras interpretar 'América' a todo pulmón.

Video Dante rompió en llanto tras su interpretación llena de corazón y alma | La Descarga



Otro de los artistas que se llevó la unanimidad fue Oropesa, quien a ritmo de 'La Cigarra' demostró su empresionante capacidad vocal con un falsete que se ganó la aprobación de Marbelle, la jueza más dura de convencer durante la noche.

Maía, quien ya conocía al participante de tiempo atrás, habló de su talento para la ópera y cuando Oropesa interpretó 'Nessun Dorma', Gusi y Santiago estuvieron a punto de dar por concluída la batalla.

Sin embargo, no todo fue alegría para los participantes. Cuando llegó el turno de Julieth Mejía, la joven que probó su suerte ante los mentores al ritmo de 'Piel Morena' de Thalía, su belleza y talento no fueron suficientes para convencerlos a todos.

Así que, a pesar de que les robó el aliento a Santiago Cruz y a Gusi, tuvo que despedirse del programa.

La última prueba de la noche estuvo a cargo de 'El Indio Harim', cuya apasionada interpretación de 'El Condor Pasa' hizo que en pocos segundos los mentores le dieran su lugar en La Descarga. Esto pasó tan rápido que pronto le pidieron que interpretara el tema completo.

Video ‘El Indio’ Harim hizo llorar a los jueces con su emotiva interpretación | La Descarga



Y así vivimos uno de los momentos más emotivos de la noche, que conmovió a casi todos los jueces hasta el llanto por el derroche de talento y el profundo mensaje de la canción.

La batalla apenas comienza en La Descarga

Este apenas es el comienzo de la primera etapa de la competencia. Aún faltan muchos participantes por pasar a la tornamesa a demostrar de lo que son capaces y los mentores tienen una difícil tarea por delante.

Además del talento del que seremos testigos en cada prueba de canto, conoceremos las entrañables historias de todos ellos, la lucha que han llevado para cumplir el sueño de convertirse en reconocidos artistas de la música.