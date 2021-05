En el Mes de la Herencia Asiática y de las Islas del Pacífico honramos a estas figuras del entretenimiento, el deporte y la ciencia

Los orígenes de la celebración de la herencia asiática y de las Islas del Pacífico están en el Congreso de 1977, pero fue establecido definitivamente en 1992. Se celebra en mayo para recordar a los primeros japoneses que llegaron en 1843 y también conmemorar el aniversario de la culminación del ferrocarril transcontinental que conectó por primera vez al país el 10 de mayo de 1869, en la que la mayoría de los trabajadores fueron inmigrantes chinos.

A continuación repasamos los aportes que han hecho algunas celebridades latinas con estas raíces en la industria del entretenimiento, el deporte y la ciencia.

Bruno Mars



Nacido en Honolulu, Hawái, el cantante cuyo nombre real es Peter Gene Hernández, tiene raíces asiática y afrolatinas. Su padre, Peter Hernández, nació en Nueva York, pero es mitad boricua y mitad judío; mientras que su madre, Bernadette San Pedro Bayot, era una cantante y bailarina filipina. Su nombre artístico tiene su origen en el apodo que le dio su padre cuando solo era un niño, porque se le parecía al luchador Bruno Sammartino.



Orgulloso de su origen multicultural, el intérprete de “Uptown Funk” ha dicho que su trabajo es para todos, y resalta la influencia que ha tenido de la música afroamericana. "Cuando dices 'música afroamericana', debes entender que estás hablando de rock, jazz, R&B, reggae, funk, doo-wop, hip-hop y Motown. Los afroamericanos crearon todo. Y siendo puertorriqueño, hasta la salsa desciende de África. Así que, en mi mundo, la 'música afroamericana' significa todo. Es lo que le da a Estados Unidos su swag”, dijo a la revista Latina el cantante, quien ha vendido más de 130 millones de discos en todo el mundo y ha ganado 11 premios Grammy.

Ana Gabriel



María Guadalupe Araujo Yong, La ‘Diva de América’, nació en Sinaloa México y tiene raíces asiáticas. En una entrevista concedida a la Revista Oriental de Perú, contó que su abuelo, Yang Quing Yong Chizon, quien era chino, le enseñó muchas cosas, pero que nunca quiso practicar las costumbres de esa nación asiática en casa, pues quería olvidarse de la forma en la que se vió obligado a abandonar su país, debido a la guerra.



“Nos contaba que los mandaron en barcos, como ratas, hasta San Francisco, Estados Unidos, donde sufrieron vejaciones y fueron amenazados con la deportación. Fue entonces que comenzaron a huir, a desplazarse y así llegaron hasta diferentes pueblitos mexicanos, donde se refugiaron y comenzaron a formar familias”, dijo la cantautora, que en el año 2006 recibió un Premio Lo Nuestro a La Excelencia por su carrera musical de más de cuatro décadas, y desde el año pasado cuenta con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Tatyana Ali



Esta actriz y cantante de rhythm & blues estadounidense, recordada por los televidentes de la década de los años 90 como la prima Ashley del Príncipe del Rap ( The Fresh Prince of Bel-Air), debe sus raíces asiáticas a su padre, descendiente de indios que llegaron a Trinidad y Tobago, y sus raíces afrolatinas a su madre, quien nació en Panamá.



Además de su participación reciente en series de televisión como Fly y Zoe Ever After, y películas como The Good Nanny, Ali ha estado activa en la política nacional después de su graduación en Harvard. A principios de 2008, fue una de las cantantes que participaron en la campaña presidencial de Barack Obama, en la que interpretó la canción “Yes We Can”. Actualmente, alza su voz para buscar soluciones ante la crisis de salud que existe entre madres de la comunidad afroamericana.

Farina



Farina Pao Paucar Franco, considerada una de las pioneras de la música urbana y el reggaetón en Colombia -por ser la primera mujer en su país en incursionar en este género-, es descendiente de peruanos y japoneses. En 2017 se convirtió en la segunda colombiana (después de Shakira) en firmar un contrato con la compañía Roc Nation, del rapero Jay-Z y, en 2018 fue firmada por Sony Music Latin.



Ha colaborado con importantes artistas como Wyclef Jean, Bryant Myers, J Álvarez, Leslie Grace, Sech, Maluma, Fanny Lu, Thalía, entre otros. A finales de abril, la intérprete lanzó junto a Arcángel un proyecto en conjunto llamado FloWers, un EP de seis canciones disponible en todas las plataformas digitales de reproducción musical.

Cassie Ventura



Cassandra Ventura, mejor conocida como Cassie, tiene sangre asiática, afroamericana y latina en sus venas. Hija de un filipino y una afroamericana/mexicana, esta cantante nacida en Connecticut, debutó en 2006 con el sencillo “Me & U”, con el que marcó sus pasos como una intérprete de R&B.



En su álbum debut rindió homenaje a sus raíces filipinas al incorporar sonidos propios de esa nación en algunas de las baladas de su álbum.

Henry Shum Jr



Este actor, cantante, bailarín y coreógrafo, de 39 años de edad, nació en Costa Rica y es hijo de padres chinos, quienes lo trajeron a vivir a Estados Unidos cuando tenía tan solo 6 años. Es reconocido mayormente por su participación en la serie musical Glee, donde interpretó a Mike Chang, pero su carrera ha estado activa tanto en el cine como en la televisión.

Para celebrar el Mes de la Herencia Asiática y del Pacífico, el actor fue invitado a participar en un ciclo, que podrá verse en The Conscious Kid’s YouTube Channel, producido por Wong Fu Productions, en el que ha leído libros infantiles para mantener viva la cultura asiático-estadounidense entre los niños.

Leonardo Nam



Nacido en Argentina, hijo de inmigrantes surcoreanos, y criado en Sydney, Australia, el conocido Felix Lutz, de Westworld; y protagonista de The Fast and The Furious: Tokyo Drift, se auto define como un comodín. En una entrevista que ofreció a The San Diego Union Tribune contó que sus ganas de ser actor lo llevaron a Nueva York para estudiar actuación, a pesar de que sabía que se enfrentaría a una industria sin mucho espacio para los hombres asiáticos que no tenían interés en el kung-fu.



Sin embargo, ha logrado hacerse un espacio en Hollywood, donde ha interpretado tanto a comunidades asiático americanas como a la LGBTQ, a pesar de que, según dice, es una industria que pone mayor énfasis en los blancos y en las familias heterosexuales. Nam encabeza el elenco de la película Phobias, estrenada en marzo de este año, donde interpreta a un personaje que sufre de “robophobia” (miedo a los robots y la inteligencia artificial), y que es víctima de un ataque con carga racial.

Fred Armisen



Este actor y músico estadounidense, famoso por su trabajo en Saturday Night Live y Portlandia, tiene herencia hispana por parte de su madre venezolana, y germano-asiática por el lado de su padre. Sus raíces orientales provienen de su abuelo paterno, de quien toda la vida pensó que era un bailarín japonés, que vivió en Alemania en las décadas de 1930 y 1940.



Sin embargo, en la serie sobre ascendencia de PBS , Finding Your Roots, el presentador le reveló que realmente su abuelo había nacido en Corea en 1908 -según expertos en genealogía- y que participó en actividades de propaganda para los nazis, además de que trabajó como agente secreto para Japón, lo que sorprendió al actor. Armisen, quien también le da vida al director de parques venezolanos en Parks and Recreation, es una de las voces de la película The Mitchells vs The Machines, que Netflix estrenó en abril.

Franklin Chang Díaz



Este astronauta, que completó desde su llegada a la NASA en 1986 y antes de su retiro en 2005 siete misiones espaciales, es un ingeniero mecánico y nuclear nacido en Costa Rica, que se nacionalizó estadounidense en 1977. De padre cantonés y madre venezolana, Chang es uno de los hombres con más misiones en el espacio y tiene el récord de siete viajes a bordo de un transbordador espacial, con alrededor de 1600 horas de experiencia espacial.



Luego de su retiro, fundó Ad Astra Rocket Company, una empresa líder en tecnología de vuelos espaciales dedicada al desarrollo de propulsión avanzada de cohetes de plasma. Chang Díaz es un orgullo tanto para asiáticos como para los hispanos y estadounidenses, y su nombre fue incluido en el Salón de la Fama de los Astronautas.

Bruce Chen

Este beisbolista de origen panameño, que jugó 17 temporadas en las Grandes Ligas, para equipos como los Yankees de Nueva York, Philadelphia Phillies, New York Mets, Montreal Expos y los Cleveland Indians, entre otros, debe su herencia asiática a sus abuelos. El paterno, Kuen Chin Chan Lee, emigró con sus hermanos y otros parientes a Panamá cuando tenía 9 años de edad, durante la Guerra Civil China, y fue quien más le enseñó la cultura oriental.