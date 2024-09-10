Muchas escuelas estadounidenses enseñan a leer de un modo que, según la ciencia, es ineficaz

Millones de niños en Estados Unidos no pueden leer bien. Se les está enseñando a leer de una forma que, según la ciencia, no funciona. Escucha Sold a Story en español <a href="https://podcast.univision.com/soldastory1" target="_blank">en tu app de podcasts</a>.

El podcast 'Sold a Story' está cambiando el modo en que las escuelas enseñan a leer a los niños. Desde su publicación, al menos 15 estados han aprobado nuevas leyes sobre la enseñanza de la lectura.

El premiado podcast ha demostrado que el enfoque que muchas escuelas utilizan para enseñar a leer se basa en una teoría que fue refutada por científicos cognitivos hace décadas.

APM Reports, el equipo de investigación periodística y documental que creó el podcast, lanzó una nueva adaptación al español para llegar a más padres, que puedes escuchar a continuación.



Los datos muestran que la mitad de los alumnos hispanos de cuarto curso en Estados Unidos no saben leer ni siquiera a un nivel básico. Uforia Podcast presenta los dos episodios de Sold a Story en español en la App Uforia, en su canal de YouTube y a través de Noticias Univision, disponible en todas las apps de podcasts.

' Sold a Story' investiga por qué muchas escuelas estadounidenses dejaron de enseñar sistemáticamente a los alumnos a pronunciar las palabras. En su lugar, a muchos niños se les enseñaba a utilizar el contexto y las imágenes para adivinar las palabras, un enfoque contradicho por décadas de investigación científica.

Con este enfoque erróneo, los profesores daban libros a niños de apenas cinco años y les animaban a leer de forma independiente, aunque no se les hubiera enseñado a descifrar las palabras.

"Enmarcaban una imagen de la enseñanza de la lectura que parecía hermosa", afirma Christine Cronin, profesora de primaria en Boston. "Los niños iban a tener rincones acogedores donde acurrucarse con un buen libro. Les llegaba al corazón, junto con la mente".

Pero el planteamiento dejó atrás a muchos niños.

En el podcast se recogen historias de padres y profesores que vieron cómo los niños tenían dificultades cuando se les enseñaba con este método, conocido como cueing porque animaba a los alumnos a confiar en "pistas" contextuales para averiguar qué palabras había en la página.

"Lo que me atormenta es que, cuando no funcionaba, echaba la culpa a los niños", afirma Carrie Chee, una antigua profesora. Chee se dio cuenta de que no sabía cómo enseñar a leer cuando su propia hija tenía dificultades para aprender, y ella no podía enseñarle.

En la versión en español del podcast, presentado por la periodista Valeria Fernández, la creadora de Sold a Story, Emily Hanford, habla de los retos especiales a los que se enfrentan los estudiantes que hablan español en casa mientras aprenden a leer en inglés.

"El inglés es uno de los idiomas más difíciles de aprender", afirma Hanford. "Los niños angloparlantes pueden tardar entre dos y tres años en dominar las nociones básicas de la lectura".

En cambio, enseñar a leer en español a la mayoría de los niños hispanohablantes suele llevar sólo unos meses, porque hay mucha más coherencia entre la pronunciación y la ortografía de las palabras.

Hanford subraya la importancia de desarrollar el vocabulario y la comprensión lingüística junto con las destrezas fonéticas en ambos idiomas. Aconseja a los padres que busquen señales como un énfasis excesivo en la memorización y en «adivinar» palabras a partir de imágenes en lugar de pronunciarlas.

'Sold a Story' en español incluye una nueva página web que ofrece recursos a los padres para ayudarles a identificar las dificultades de lectura y obtener un apoyo eficaz.