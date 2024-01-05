Lisardo da vida a Rolando, el rostro de la maldad y la obsesión en Tu Vida es mi Vida

La nueva producción de Univision, Tu Vida es Mi Vida, protagonizada por Susana González y Valentino Lanús, cuenta entre su elenco con la actuación de Lisandro, quien se encargará de interpretar uno de los papeles antagónicos de la historia.

Lisardo es Rolando Molina Rubio: el villano de la historia

En esta emocionante trama, Lisardo interpreta a Rolando Molina Rubio, uno de los personajes antagónicos de la historia. Este es un hombre atractivo, refinado y elegante que menosprecia a quienes no pertenecen a su clase social.

Es un hombre convenenciero, manipulador, falso y carece de remordimientos, pero su encanto es lo que lo hace aún más peligroso.

Rolando fue el mejor amigo de Germán desde la infancia y lo consideraba como un hermano. Sin embargo, en el fondo siempre envidió la posición económica de Germán y ha dedicado toda su vida a aparentar ser alguien "mejor".

Está obsesionado por Paula, anhela tenerla para él y guarda un terrible secreto.

Tras la muerte de Germán, Rolando se mantuvo muy cerca de Paula y sus hijos, con la intención de conquistarla y convencerla de que rehaga su vida a su lado.

Tu Vida Es Mi Vida: de qué trata la novela protagonizada por Susana González y Valentino Lanús

Tu Vida es Mi Vida narra la vida de Paula, una mujer valiente que ha enfrentado numerosas adversidades y ha sabido sobreponerse a ellas. A sus 40 años, Paula es una guerrera incansable, cuyo mayor motor en la vida son sus hijos. A pesar de su aparente fortaleza, lleva consigo un doloroso pasado marcado por la pérdida de su esposo Germán en un trágico accidente.

La historia se desarrolla siete años después de la muerte de Germán, cuando Paula se ha convertido en una exitosa empresaria gracias a la empresa de cosméticos que fundó junto a su mejor amiga Natalia. Sin embargo, su dedicación al trabajo la ha llevado a descuidar la relación con sus hijos, Emiliano y Diego, quienes se sienten abandonados por ella tras la muerte de su padre.

Todo cambia cuando Paula recibe la devastadora noticia de que le quedan de seis a ocho meses de vida. Ante esta situación, se enfrenta a la urgencia de encontrar un equilibrio entre su trabajo, sus hijos y su propia felicidad. En medio de este difícil camino, se cruzará en su vida un hombre misterioso que despertará en ella sentimientos encontrados que pondrán a prueba su valentía y determinación.