Tu Vida Es Mi Vida: ¿Paula ganó la lucha contra su enfermedad? Te contamos cómo fue el final de la novela

Luego de una larga lucha contra su enfermedad, Paula libró una batalla definitiva por su vida para hacer realidad sus sueños junto a Pepe y su familia. Antes de someterse a su cirugía pudo saber lo que sucedió con Rolando y Natalia, quienes recibieron el castigo por su larga lista de fechorías.

Descubre a continuación cómo se vivió el gran final de Tu Vida Es Mi Vida por Univision.

La soñada boda de Paula y Pepe en Tu Vida Es Mi Vida



Feliz por haber alejado de su vida a quienes la traicionaron y solo la hicieron sufrir, Paula finalmente pudo cumplir uno de sus sueños más anhelados. Del brazo de su papá y con un hermoso vestido blanco, la empresaria se presentó ante Pepe para unir sus vidas formalmente.



Acompañada por sus seres queridos, la pareja compartió un bello momento al celebrar su boda. Mirándose con amor ambos no perdían la esperanza de permanecer juntos por toda la vida pese a la sombra de la enfermedad que seguía los pasos de ella.

Luego de firmar su acta de matrimonio, Paula y Pepe se besaron tiernamente para luego alzar los brazos en señal de triunfo.

¿Paula se salvó de morir en Tu Vida Es Mi Vida?



Una noche antes de someterse a la cirugía que podía salvarle la vida, Paula habló sinceramente con sus hijos aclarando todos los peligros que existían: "Sabemos que una cirugía siempre tiene riesgos, pero yo aquí en mi corazón sé que todo va a salir bien, lo siento".

Frente al temor de sus hijos Emiliano, Diego y Susy les brindó unas reconfortantes palabras: "yo sé que tengo unos hijos fuertes, y que son muy inteligentes, y sobre todo que se tienen el uno al otro. Por favor, prométanme que me van a recordar con alegría".



Ya en el hospital le aseguró a Pepe que tenía mucha fe en que todo saldría bien. Antes de que se marchara, el restaurantero le refrendó a su esposa su amor con un fuerte "te amo con toda mi alma".

Tras largas horas de espera, los médicos finalmente salieron para informar a toda la familia el resultado de la operación. Las miradas del doctor no eran muy alentadoras.

Sin embargo, transcurridos dos años desde ese momento la respuesta se sabría. Paula apareció en medio de una celebración familiar para agradecer la oportunidad de disfrutar su nueva vida. Contenta de ver a su papá confesó: "es lo que siempre soñé, una familia así, enorme, grande e increíble".

Repletos de felicidad por estar juntos, Paula y Pepe se agradecieron el apoyo que se brindaron en medio de sus problemas y sellaron todo su amor con una mirada enternecedora y un beso.

¿Qué sucedió con Rolando en Tu Vida Es Mi Vida?



Furioso por perder el control de la vida de Paula y sus hijos, Rolando se vio obligado a esconderse para no ser detenido por la policía, pues todos sus crímenes habían salido a la luz. Sin embargo, su maldad hervía por todo su cuerpo y deseaba vengarse.

Luego de escuchar una conversación de Paula en la que le revelaba a Pepe que el propio Rolando fue el responsable de la muerte de su esposo, Diego y Emiliano decidieron poner en marcha un plan para que pagará por sus fechorías.

Los jóvenes le tendieron una trampa y le hicieron creer que Diego lo vería a solas. Sin imaginar que todo era un engaño, el villano se presentó en un terreno deseando hacerle daño al hijo de Paula. Pero al tomarlo por la espalda uno de los agentes logró inmovilizarlo mientras Pepe y Rafael salían a su encuentro.

Pepe le aseguró que pagaría con la cárcel todas sus maldades, pero él le advirtió que acabaría con su vida antes de verlo casado con Paula. En ese instante, Rolando logró zafarse y tomar entre sus manos una pistola para detonarla contra su rival.

Protegiendo a su hermano, Rafael se interpuso para cubrir a Pepe y recibir un rozón de bala en el brazo, mientras el villano caía por una ráfaga de disparos que en un abrir y cerrar de ojos le arrebataron la vida.

¿Natalia se arrepintió de todas sus maldades en Tu Vida Es Mi Vida?



Aunque deseaba continuar con su venganza contra Paula y toda su familia, la promesa que le hizo a su mamá pesó más en Natalia, quien citó a Gracia para desahogarse. La abogada le contó a su verdadera mamá toda su pena y decidió ponerle punto final a su maldad.

Determinada a pagar por sus fraudes, Natalia misma llamó a la policía para que fuera arrestada, y eligió el lago donde descansaban las cenizas de Rosa y donde murió Germán para despedirse de su vida delincuencial.