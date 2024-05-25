Tu Vida Es Mi Vida llega a su gran final: vívelo este lunes por Univision

Tu Vida Es Mi Vida está por llegar a su final este lunes 27 de mayo, y en los últimos capítulos hemos vibrado junto con Pula, quien a pesar de todas las adversidades no ha dejado de luchar para estar junto a Pepe y alejar de su vida a Rolando.

Paula descubre que Rolando mató a su esposo



Luego de que Natalia incumpliera la promesa que le hizo a Rosa de reparar todo el daño que había hecho y le pidiera a Paula todas sus propiedades y dinero a cambio de anular su matrimonio con Rolando, Gracia le entrega unos documentos que Rosa le había dejado antes de morir por si eso llegaba a suceder. Dentro del sobre, están todos los papeles que demuestran los fraudes de Natalia, además de un video en el que Rolando habla de cómo asesinó al papá de los hijos de Paula.

¿Paula podrá operarse?



Paula tiene poco tiempo para poder ser operada por un médico alemán quien quiere tomar el riesgo y remover los tumores cerebrales. Sin embargo, Rolando vació las cuentas bancarias de la fundación que tenían el dinero para ese propósito, así que amigos y seres queridos ayudan con ventas y aportaciones para conseguir la meta,

A pesar del esfuerzo están cortos. ¿Será que les dé tiempo antes de que sea demasiado tarde?

Natalia y Rolando, prófugos de la justicia



Luego de que Paula y Pepe vieran los documentos que incriminaban a Natalia y a Rolando en numerosos fraudes y un homicidio, le piden ayuda a las autoridades para que los arresten y vivan sus últimos días en la cárcel, sin embargo, esta pareja ha demostrado ser muy hábil y puede ser que se escapen a tiempo antes de ser descubiertos en su escondite.

¿Paula y Pepe podrán tener una vida juntos y tranquilos?



A pesar de las adversidades, Paula y Pepe están más unidos que nunca, sin embargo, siguen en la incertidumbre sobre si Paula podrá sobrevivir a su enfermedad.

Por último, queremos ver si al final Andrea, Zaida y Rafa logran vivir como la familia que siempre soñaron ser. Además, ¿será que Diego y Arturo se atrevan a vivir juntos su amor?