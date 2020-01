Rubí es ambición, encanto y seducción: estos son los momentos que marcaron el estreno por Univision

Su paso roba miradas Rubí comenzó el relato donde su vida transcurría en la universidad. En cada pasillo, en cada aula las miradas la seguían: los hombres la admiraban, mientras que las mujeres no ocultaban su envidia. Al llegar tarde a una de sus clases, la joven estudiante paralizó a todos con su entrada.

La trampa Al saber que su estancia en la escuela estaba en peligro, no dudó en poner en marcha un plan para permanecer como alumna. Su hermana había perdido su trabajo y la posibilidad de pagar las colegiaturas. Sin embargo, Rubí no se quedó de brazos cruzados y eligió al rector como su objetivo.

De inmediato mostró su juego y amenazó al maestro con mostrarle la imagen a su esposa. A cambio de guardar silencio, le pidió una beca para no quedarse fuera de la institución. Sin más salidas y presionado, el rector aceptó.

Una desgracia familiar Una tarde mientras Rubí caminaba hacia su casa, un hombre comenzó a acosarla. La joven no se quedó callada y se burló sin descanso. Las burlas encendieron la rabia y él la persiguió para abusar de ella. Rubí estaba en un callejón a punto de ser violada, pero logró sacar una pluma para enterrársela a su atacante en una pierna y escapar.

Desafortunadamente, el agresor no se quedó en paz y buscó venganza. Como represalia entró en la casa de la familia de Rubí para rosearla de gasolina y provocar un incendio. Todo el hogar quedó rodeado de llamas. Refugio ( Mayrín Villanueva ), madre de Rubí, no pudo hacer nada, simplemente un interminable río de lágrimas corrió por su rostro.

Ella estaba al tanto de la inseguridad de su amiga, pues tras un accidente había perdido una de sus piernas y el miedo al rechazo no se apartaba de su pensamiento. Además, Rubí había quedado encantada con Héctor, a quien conoció gracias a las fotos del celular de Maribel.

La noche transcurrió con alegría para Héctor y Maribel. Ambos estaban felices por finalmente verse cara a cara. Rubí no lo soportó y fingió tropezarse para tirar una copa de vino sobre el vestido de su amiga. Maribel no tuvo más opción que revelar su secreto y enseñar la prótesis de su pierna. Héctor se sintió engañado y no se guardó sus reclamos. Por su parte, Rubí se marchó feliz.