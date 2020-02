Muertes, una boda fallida y una cicatriz entre los momentos que marcaron Rubí: esta noche gran final por Univision

Ella fue ambición, seducción y belleza. Sus labios dejaron una huella imborrable en quienes la amaron. Su nombre desató fuego, pasión y resentimiento. Así fue el paso de Rubí , la mujer que ha usado sus encantos para cumplir con sus objetivos. Después de intensos capítulos, la nueva versión de la telenovela llega a su final. No te lo pierdas este jueves a las 9P/ 8C por Univision , seguido de un after show donde tendrás más detalles del desenlace.

La renuncia al verdadero amor

Una traición y una boda arruinada

La obsesión de Héctor

La relación de Rubí y Héctor no llegaría a buen puerto, pues además de los explosivos celos del arquitecto, la aparición de Lucas (un reconocido diseñador de moda) detonó la separación. Cansada de las constantes peleas, Rubí se refugió con su nueva conquista con el objetivo de convertirse en una famosa modelo. Pero Héctor no se quedaría de brazos cruzados y la secuestró para evitar que continuara con los trámites de divorcio . Al final, Rubí logró engañarlo para regresar a los brazos de Lucas.

La muerte de una madre

La llegada de un verdadero príncipe

La falsa muerte de Héctor



Héctor estaba cansado y desesperado al no poder reconquistar a Rubí. Luego de decirle adiós a sus amigos y colaboradores más cercanos, tomó una decisión que no tenía retorno. Al no soportar más los constantes rechazos de su aún esposa, ingresó en un deshuesadero de autos, roció el suyo con gasolina y le prendió fuego para suicidarse. No obstante, todo era una simulación, pues el arquitecto lo había planeado todo para fingir su fallecimiento.