A una madre le dieron 3 meses de vida y pidió ayuda para su funeral: ha logrado $800,000, que serán para el futuro de sus hijos

Video Síndrome de Cushing: ¿qué es y cuáles son sus efectos en el cuerpo?

El 9 de mayo de 2022, Erika Diarte-Carr, entonces de 28 años y madre de dos, entró a la sala de urgencias de un hospital en Ogden, Utah, con un dolor de hombro al que no le había prestado mayor atención.

Luego de revisar qué era lo que ocurría, los doctores le dieron una noticia fatal: padecía de un cáncer terminal que había avanzado etapa 4.

El cáncer había ocasionado múltiples tumores que habían hecho metástasis a otras partes del cuerpo, incluido su esqueleto, que era la razón por la cual había sufrido el dolor de hombro.

Pese al diagnóstico, pudo sobrevivir con tratamientos agresivos para combatir el cáncer.

Pero las malas noticias no terminaron ahí. En enero de 2024 también le fue diagnosticado síndrome de Cushing, una enfermedad ocasionada por excesos de cortisol y que puede provocar aumento de peso repentino.

Sin embargo, el suplicio de la madre no acabó ahí. El 18 de septiembre, al acudir con su oncólogo, el especialista le dijo que le quedaban tres meses de vida.

Diarte-Carr narró su propia historia al lanzar una campaña de recaudación de fondos en la plataforma GoFundMe.

Inicialmente había lanzado la campaña de recaudación de fondos para obtener recursos luego de que el síndrome de Cushing le había obligado a dejar su trabajo. En un inicio fijó la meta de recaudación en 5,000 dólares.

Pidió ayuda para cubrir gastos de su funeral; donaciones superan los 800,000

Tras el diagnóstico de septiembre, Diarte-Carr modificó su texto en la página de GoFundMe y anunció que los fondos ahora serán para cubrir los fondos de su propio funeral.

Luego de la modificación de su texto, las donaciones se dispararon y hasta el momento suman más de 838,000 dólares. La petición hasta ahora suma cerca de 30,000 donaciones, de acuerdo con la plataforma.

“Me han dado 3 meses de vida. 3 meses para pasar con mis bebés y seres queridos. 3 meses para aprovechar al máximo el tiempo que me queda. Durante los próximos meses necesito asegurarme de que mis hijos estén bien después de que yo me haya ido”, escribió en el texto actualizado.

Ante la acumulación de donaciones, la madre de dos hijos dijo que los fondos que excedan los 5,000 dólares que ella necesita para cubrir los costos de sus propios servicios funerarios, irán a un fideicomiso para sus hijos Jeremiah, de años 7, y Aaliyah, de 5.

“De esa manera puedo dejarles algo atrás y aún así puedo asegurarme de que estarán bien a medida que crezcan”, agregó.

En una entrevista a la filial local de la cadena ABC en Utah, la mujer dijo estar en “shock” ante la cantidad de donaciones que registra su petición.

“Sucedió de la noche a la mañana. Nunca esperé eso”, dijo a ABC4. “Nunca esperé tener un gran funeral o que mucha gente se acercara y me ayudara. Por la forma en que ha ido, estoy en shock... muy agradecida con todos.

Angelique Rivera, quien se identificó como prima de Diarte-Carr, también agradeció en una publicación en Facebook la ayuda que ha recibido su familiar.

“De parte de mi familia: ¡realmente nos gustaría agradecer a la comunidad de Ogden por apoyar a mi prima y apoyarla en este momento difícil! ¡Nos quedamos sin palabras y nunca podremos agradecerles lo suficiente!”, escribió.

