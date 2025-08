Muere la madre soltera que logró recaudar más de $1 millón en GoFundMe para cuando sus hijos quedaran huérfanos

“Debido a mi pronóstico, he decidido interrumpir los tratamientos porque ya no me ayudarán. Me han dado 3 meses de vida. 3 meses para pasarlos con mis bebés y seres queridos. 3 meses para aprovechar al máximo el tiempo que me queda”, escribió la mujer en la página de GoFundMe en la que solicitaba donaciones para cubrir los gastos de su propio funeral.