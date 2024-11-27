Un sueño navideño: la historia de un sacerdote y una extrabajadora sexual que ayudan a niños en pobreza

Video Expolicía condenado por el asesinato de una menor es visto paseando por un parque: hay indignación

Es ciudad bolívar, el sector más pobre en las laderas de Bogotá.

Cuando faltan unos cuantos minutos para las 12 del día y el hambre acosa, los niños aparecen desde todas las esquinas del comedor de Yadira y del padre Jorge. Para muchos de ellos será su única comida del día.

Para Vanessa, de siete años, el almuerzo es el mejor momento del día. Y aunque disfruta de la comida, no olvida la ausencia de su mamá.

Cuenta la niña que a su mamá se la llevaron, junto a su abuela porque "hicieron cosas malas”. Todo para poder darles de comer a ella y a su hermano.

Yanira es quien cocina, organiza y alimenta al ejército de pequeños auxiliada por estos voluntarios.

Yanira se convirtió el ángel de estos niños, después de redimirse del horror que ella misma vivió en la calle. La adicción a las drogas la convirtió en una prostituta y navegó en ese mundo durante diez años.

Esa adicción al crack la llevó a soportar abusos, golpes y humillaciones, hasta que un día pidió ayuda al cielo para redimirse.

Dice Yanira que ella sabe lo que es el hambre y por eso le duelen tanto los niños.

Ella encontró en el padre Jorge un socio ideal en su misión de procurar alimentos para los niños del comedor y para decenas de bebés hijos de madres adolescentes.

La vida no es fácil para estos adolescentes, nadie contrata niñas con bebés y en la mayoría de los casos los padres están ausentes.

Una cena y tal vez un pequeño juguete es el sueño de los niños de este comedor comunitario, para la navidad que viene pronto.