La súbita muerte de un padre y su hijo de 9 años tras estrellarse su moto acuática contra un muro en Florida

Autoridades informaron sobre la muerte de un padre y su hijo tras estrellarse el vehículo acuático contra un muro de concreto en un canal ubicado en una zona donde no debía excederse la velocidad.

Univision
Video Revelan video de tiroteo mortal y choque entre dos vehículos en Broward

Un hombre de 47 años y su hijo de 9 años murieron tras estrellar la moto acuática en la que viajaban contra un muro en los Cayos de Florida, informaron autoridades.

La Oficina del Condado de Monroe informó que el hombre conducía la moto a “alta velocidad” cuando ocurrió el accidente.

El incidente ocurrió durante la noche del martes, alrededor de las 6:55 pm, de acuerdo con las autoridades en Florida.

La colisión se registró en un canal en la ciudad de Marathon, en la parte central de los Cayos.

Esa ciudad se encuentra unas 45 millas al noreste de Cayo Hueso. De acuerdo con reportes de prensa, las víctimas fueron identificadas como José Domínguez y su hijo, Daniel Domínguez.

Una imagen de la moto acuática colisionada muestra el vehículo destrozado en la parte frontal a un costado del muro con el cual se estrelló.

El diario The Miami Herald reportó que el individuo salió expulsado unos 20 pies hacia la banqueta de concreto.

Testigos de los hechos intentaron ayudar al menor, quien salió expulsado hacia el mar.

Alguacil dice que la moto iba a alta velocidad en una zona prohibida

El alguacil Rick Ramsay dijo al Miami Herald que el individuo conducía su vehículo acuático a una velocidad excesiva por un canal en el cual solo se debe conducir a velocidades mínimas, al encontrarse en una zona residencial.

“Es triste. Triste”, dijo Ramsay. “Se impactó directamente, no hubo una reducción de velocidad”.

Por su parte, una vocera de la Comisión de Conservación de Especies Marinas y Silvestres de Florida dijo al diario que se abrió una investigación por el caso.

“Nuestros pensamientos están con la familia y amigos de las víctimas en este momento difícil”, dijo Arielle Callender.

