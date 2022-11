Un niño quedó parapléjico tras un golpe en la escuela; su madre alega negligencia por parte de la maestra

El pequeño Isaac Gabriel ya no habla, no camina, ni come solo. La madre asegura que la maestra de su hijo no actuó de acuerdo a los protocolos que se deben seguir cuando un estudiante resulta lesionado. Sin embargo, las autoridades educativas de Querétaro aseguran que la docente no violó estos protocolos, porque el niño no mostraba ningún síntoma de que algo grave ocurría.