Asesinó a su esposa e intentó que pareciera un robo, pero al intentar cobrar el seguro años después acabó en prisión

El crimen ocurrió en el salón de belleza que ella llevaba, ubicado en el barrio chino de Houston. Vu la mató a golpes e intentó hacer creer que se trataba de un robo, incluso dijo haber visto a un hombre negro en esos días merodeando por el lugar. Pero la policía no creyó la hipótesis del robo, ya que gran parte del dinero en efectivo que había en el salón no fue robado, tampco las tarjetas de crédito de la víctima ni celulares. Se habían llevado su auto, pero lo abandonaron no muy lejos.