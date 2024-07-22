Una joven ‘influencer’ muere mientras trasmitía en vivo un reto de comer por 10 horas

Video Mukbang, la moda surcoreana de ver a otros comer por internet inspira un corto sorprendentemente sentimental.

Pan Xiaoting, una mujer china de 24 años, conocida en internet por cumplir retos de comer abundantemente durante 10 horas seguidas, murió durante una transmisión en vivo en redes sociales.

De acuerdo con reportes en medios, la mujer falleció debido a que ingirió grandes cantidades de comida mientras realizaba una transmisión en vivo para sus seguidores, informó el sitio coreano Hankyung.

Según el sitio la autopsia reveló que el abdomen de Xiaoting estaba gravemente deformado y el estómago lleno de comida no digerida.

¿Por qué Pan Xiaoting comía tantos alimentos?

La mujer practicaba el “mukbang”, que es un tipo de espectáculo en el que las personas se graban mientras van ingiriendo grandes cantidades de comida e interactúan con su audiencia en las plataformas digitales.

“El mukbang se originó en Corea hacia 2008, y es una traducción fonética de las palabras coreanas 먹방 (먹다 significa comer y 방송 significa transmitir) - literalmente significa transmitir comiendo. Los vídeos de “mukbang”, se han descrito como voyeurismo gastronómico y pronto se convirtieron en una tendencia internacional”, explica Sijun Shen, profesora de estudios de medios y comunicación de la Universidad de Monash, en un artículo en The Conversation.

Pan Xiaoting renunció a su trabajo para dedicarse al "mukbang"

Algunos de los retos que realizó Xiaoting durante sus transmisiones consistían en comer hasta 10 horas seguidas o hasta 22 libras de alimentos en cada comida.

Según el sitio Hankyung, la ‘influencer’ ya había sido hospitalizada previamente por problemas digestivos derivados de las grandes cantidades de alimentos que consumía.

Xiaoting fue “hospitalizada por una hemorragia estomacal provocada por comer en exceso, y se informó que volvió a comer compulsivamente para la retransmisión al día siguiente de ser dada de alta”, dice el sitio coreano.

A pesar de las reiteradas advertencias de sus padres y de sus seguidores, Xiaoting, que dejó su trabajo como camarera para ganarse la vida con este tipo de retos, decidió continuar con ello, reporta el sitio ABC Recreo.

En YouTube existen más de 486,000 canales dedicados al “mukbang” en los que personas de diferentes nacionales han publicado 4.2 millones de videos comiendo cantidades excesivas de comida.

