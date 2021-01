Una madre asesina a sus cinco niños, incendia su casa y luego se quita la vida

Sloan dijo que no sabía si la mujer estaba bajo tratamiento por alguna enfermedad mental diagnosticada en el momento de las muertes. Pero en una nota que dejó, se quejó de la falta de tratamiento para la enfermedad mental, según el alguacil.

“Lo lamento. La salud mental es algo serio”

En una de las notas, titulada “Mi confesión”, relataba todo lo ocurrido aquel día. “He disparado a todos los niños en la cabeza. He prendido fuego a la casa. Me he disparado en la cabeza”, decía la carta según dijo el agente.