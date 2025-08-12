TV SHOWS
Desapariciones

El hombre de Oklahoma acusado de violar a su hija de 6 años y de la desaparición de otra menor de 3

Los hijos de la pareja contaron a las autoridades que vieron al hombre arrojar salsa picante en los ojos de London y que en otra ocasión le disparó con una pistola de aire comprimido. Los menores contaron que encerraba a la pequeña de dos años en el closet.

Por:
Univision
Video Hallan muerto y dentro de bolsas a un niño de 5 años retenido por una deuda de $50

Las autoridades de Oklahoma detuvieron a una pareja acusada de abuso físico contra London Kerr, una niña de dos años que está desaparecida desde abril de 2022 y que las autoridades continúan buscando.

Ashley Ceejay Rowland, de 39 años, madre de London, y Joshua Paul Denton, de 40 años, novio de Rowland, fueron detenidos el martes 5 de agosto e ingresaron en la cárcel del condado de Cleveland por múltiples denuncias, según los registros obtenidos por People.

De acuerdo con los documentos, varias entrevistas a los hijos de la pareja ayudaron a las autoridades a descubrir que London era maltratada físicamente por el novio de su madre. Además, una de las hijas de Denton confesó que su padre abusó sexualmente de ella cuando tenía 6 años.

Los hijos de la pareja contaron a las autoridades que vieron a Denton arrojar salsa picante en los ojos de London y que en otra ocasión le disparó con una pistola de aire comprimido. Además, los menores contaron que Denton encerraba a la pequeña de dos años en el closet.

Denton se enfrenta a nueve cargos de delito grave, incluidos seis cargos de abuso de menores, un cargo de sodomía forzada y un cargo de actos lascivos o indecentes a un niño.

Mientras que Rowland fue acusada de un delito de abuso de menores. Anteriormente había enfrentado a cargos de abandono de un menor en el Tribunal de Distrito del Condado de Oklahoma el año pasado cuando las autoridades investigaban sobre el paradero de London.

A pesar de los amplios esfuerzos realizados para localizar a London las autoridades del Departamento de Policía de Moore no han podido encontrar a la menor, por lo que ahora colaboran con la Oficina de Investigación del Estado de Oklahoma en la búsqueda.

