Incendios

Una familia perdió todo en un incendio provocado y aún siguen necesitando ayuda

Una mujer acusada de ocasionar esta tragedia, le confesó a los bomberos lo ocurrido y ahora afronta cargos criminales en la corte del condado de Dallas. Si usted desea darle la mano a la familia hispana damnificada vaya al links al final de la nota.

Imagen de cómo quedó el auto y la casa tras el incendio.
Imagen de cómo quedó el auto y la casa tras el incendio.
Imagen Cortesía

Fue cuestión de minutos, el voraz incendio se propagó por la unidad de casas moviles donde vivía la familia morales. Don Apolinar , el padre, apenas se acababa de levantar.

Él tiene 6 hijos, todos estaban dormidos aquella fatídica mañana del pasado 12 de octubre.

Jonathan el mayor de ellos de 16 años recuerda que corrió hacia afuera ante el llamado desesperado de su padre, pero algo lo hizo regresar a la recámara sin importarle el peligro.

La pequeña Camila de sólo dos años seguía en su cuna ajena al peligro, pero el amor y valentia de Jonathan la salvaron… mientras tanto los otros hermanitos de 4, 8, 11 y 14 años, ya corrían por su vida

Al salir, mientras el fuego consumia la cuadra, se dieron cuenta de algo insolito: que una amiga de su vecino de al lado era quien supuestamente había provocado el incendio.

Se refiere a Mirsa López de 38 años, quien permanece arrestada en Dallas.

Cegada por el coraje sembró el horror y la muerte ya que uno de los ocupantes de las 4 casas móviles que se quemaron no logró sobrevivir

Ademas de la victima fatal, tres mascotas murieron calcinadas y hoy, cuatro familias estan literlamente en la calle. La mas numerosa es la familia Morales que se quedó con lo puesto, y para colmo, su auto fue uno de los quemados.

Un hermano de Julia les prestó un cuarto donde hoy estan durmiendo 8 personas, pero los niños preguntan constantemente cuando regresarán a casa.

Este padre está desolado, le duele profundamente no tener qué ofrecerles a sus hijos porque su casa que era rentada y no contaba con seguro, tenía dentro todo el patrimonio de años de trabajo de él y de su esposa


Para ayudar a estas víctimas, haz clic aquí.

