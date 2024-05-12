Encuentran un cuerpo descuartizado en una maleta bajo uno de los puentes históricos de París

Video Encontraron su cuerpo en una maleta: arrestan a un estadounidense por la muerte de la DJ colombiana Valentina Trespalacios

Un hombre fue detenido este domingo tras encontrarse la pasada noche un cuerpo descuartizado dentro de una maleta bajo el puente de Austerlitz de París, informó la Fiscalía.

El hombre, de 35 años, se presentó voluntariamente esta mañana a la policía y aseguró ser el autor de los hechos, tras lo que fue puesto bajo arresto y está a la espera de ser interrogado, añadió la Fiscalía.

El descubrimiento del cuerpo se produjo tras una actuación de bomberos y servicios médicos por el incendio de unas basuras bajo la parte norte del puente, en la margen derecha del Sena, que ocurrió en la tarde-noche del sábado

Tras apagar el incendio, los servicios de socorro encontraron en el interior de una maleta el cuerpo de un hombre al que le faltaban varios miembros, mientras que otros restos humanos, presuntamente de la misma persona, fueron encontrados en bolsas en las proximidades.

La Fiscalía de París lanzó una investigación por homicidio voluntario, que está a cargo de la brigada criminal de la Policía Judicial. La identidad de la víctima no ha podido ser precisada aún.