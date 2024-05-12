TV SHOWS
TV SHOWS
primer impacto
Asesinatos

Encuentran un cuerpo descuartizado en una maleta bajo uno de los puentes históricos de París

Tras apagar un pequeño incendio, los servicios de socorro de París encontraron en el interior de una maleta el cuerpo de un hombre al que le faltaban varios miembros, mientras que otros restos humanos, presuntamente de la misma persona, fueron encontrados en bolsas en las proximidades.

Por:
Univision y EFE
Video Encontraron su cuerpo en una maleta: arrestan a un estadounidense por la muerte de la DJ colombiana Valentina Trespalacios

Un hombre fue detenido este domingo tras encontrarse la pasada noche un cuerpo descuartizado dentro de una maleta bajo el puente de Austerlitz de París, informó la Fiscalía.

El hombre, de 35 años, se presentó voluntariamente esta mañana a la policía y aseguró ser el autor de los hechos, tras lo que fue puesto bajo arresto y está a la espera de ser interrogado, añadió la Fiscalía.

PUBLICIDAD

Más sobre Asesinatos

Matan a hispano frente a tribunal y padre se salva de ser deportado: lo más visto de Primer Impacto en la semana
8:39

Matan a hispano frente a tribunal y padre se salva de ser deportado: lo más visto de Primer Impacto en la semana

Primer Impacto
Mujer es asesinada y descuartizada por su hermano: había partes de su cuerpo en el horno de la casa
2:01

Mujer es asesinada y descuartizada por su hermano: había partes de su cuerpo en el horno de la casa

Primer Impacto
Un hispano es asesinado a balazos frente a un tribunal: era el testigo clave de un caso de homicidio
1:37

Un hispano es asesinado a balazos frente a un tribunal: era el testigo clave de un caso de homicidio

Primer Impacto
Falsa denuncia lo mandó a la cárcel y beisbolista es hallado muerto: lo más visto de Primer Impacto en la semana
10:39

Falsa denuncia lo mandó a la cárcel y beisbolista es hallado muerto: lo más visto de Primer Impacto en la semana

Primer Impacto
Asesinato de Ernesto Barajas: esta fue la última entrevista del cantante mexicano con Primer Impacto
2:21

Asesinato de Ernesto Barajas: esta fue la última entrevista del cantante mexicano con Primer Impacto

Primer Impacto
Habitante de calle apuñala en el cuello a un hispano que paseaba a su mascota: el joven falleció
0:24

Habitante de calle apuñala en el cuello a un hispano que paseaba a su mascota: el joven falleció

Primer Impacto
El polémico testimonio del hombre acusado de asesinar a 'El Taiger': "La policía está involucrada"
2:20

El polémico testimonio del hombre acusado de asesinar a 'El Taiger': "La policía está involucrada"

Primer Impacto
Tres jóvenes son asesinados a tiros tras salir de la escuela: sicarios les dispararon en un parque
2:08

Tres jóvenes son asesinados a tiros tras salir de la escuela: sicarios les dispararon en un parque

Primer Impacto
Hombre mata a su pareja, a su hijastra y a su suegra: el confeso asesino había estado en la cárcel
3:30

Hombre mata a su pareja, a su hijastra y a su suegra: el confeso asesino había estado en la cárcel

Primer Impacto
Un maestro es asesinado a puñaladas en la escuela: señalan a una estudiante de 11 años del crimen
1:47

Un maestro es asesinado a puñaladas en la escuela: señalan a una estudiante de 11 años del crimen

Primer Impacto

El descubrimiento del cuerpo se produjo tras una actuación de bomberos y servicios médicos por el incendio de unas basuras bajo la parte norte del puente, en la margen derecha del Sena, que ocurrió en la tarde-noche del sábado

Tras apagar el incendio, los servicios de socorro encontraron en el interior de una maleta el cuerpo de un hombre al que le faltaban varios miembros, mientras que otros restos humanos, presuntamente de la misma persona, fueron encontrados en bolsas en las proximidades.

La Fiscalía de París lanzó una investigación por homicidio voluntario, que está a cargo de la brigada criminal de la Policía Judicial. La identidad de la víctima no ha podido ser precisada aún.

El puente de Austerlitz, cuya actual versión data de 1885, está situado en la parte este de la ciudad, y une el Jardín Botánico con la zona de la plaza Valhubert.

Relacionados:
AsesinatosFranciaParís

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Sin ti no puedo
Instintos
Papá Soltero
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD