Ricky Montaner confiesa sus fobias personales y celebra sus logros musicales

Ricky Montaner, el mayor de los integrantes del dueto Mau y Ricky, está que no cabe de felicidad por el reciente lanzamiento de su disco ‘Aventuras y curiosidades’ y por su triple nominación a Premios Juventud . Los hermanos venezolanos está nominado en las categorías Singing In The Shower (Ritmo en la Regadera), Scroll Stopper (Me Llama la Atención) y This Is ‘BTS’ (Esto sí es ‘BTS’), el primero y el último por su tema 'Desconocidos'.

A lo que no se atrevería, asegura, es a practicar deportes extremos: "¿Sabes que con los años me dan más miedo todas esas cosas? Una cosa te aseguro: No me voy a lanzar de paracaídas. ¡Jamás! Hasta esquiar, que tanto me gustaba, me está dando miedo y hace tiempo que no lo hago. ¡Hasta la patineta tengo guardada!”.