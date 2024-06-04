Premios Juventud 2024: ¿Cuándo se anunciarán las nominaciones?
Inician los preparativos para Premios Juventud y lo primero que conoceremos será a sus nominados. No te pierdas esta fiesta y mantente al tanto de todas las noticias antes del gran día.
Este 2024 se cumplen 21 años de la fiesta más ‘hot’ del verano y el primer paso para esta magna celebración será conocer la lista de artistas nominados y las categorías que la integrarán.
Prepárate porque este martes 25 de junio será la fecha en que se anunciarán las nominaciones a Premios Juventud evento que será transmitido en vivo por Univision.
Desde temprana hora de ese dia podrás ver en Despierta América y en nuestras redes sociales cuáles son las primeras categorías y quiénes son los artistas que las integran. Prepárate porque a partir de ese momento también se abrirán las votaciones para que apoyes a tus artistas favoritos.
Además, próximamente se dará a conocer la fecha en que se celebrará la fiesta más 'hot' del verano.
¿Quiénes fueron los ganadores de Premios Juventud 2023?
En 2023 la fiesta tuvo grandes momentos y por supuesto que también ganadores. La colombiana Shakira se coronó como la máxima ganadora al llevarse a casa 8 premios.
Su compatriota Karol G consiguió 6 de las 8 nominaciones que tenía y Peso Pluma se fue a casa con 5. Le siguieron Bad Bunny, Rosalía y Bizarrap con 4 estatuillas cada uno.
¿Quiénes serán los ganadores de Premios Juventud 2024?, no te pierdas toda la información de esta fiesta transmitida por Univision.