Premios Juventud 2024: ¿Cuándo se anunciarán las nominaciones?

Este 2024 se cumplen 21 años de la fiesta más ‘hot’ del verano y el primer paso para esta magna celebración será conocer la lista de artistas nominados y las categorías que la integrarán.

Prepárate porque este martes 25 de junio será la fecha en que se anunciarán las nominaciones a Premios Juventud evento que será transmitido en vivo por Univision.

Desde temprana hora de ese dia podrás ver en Despierta América y en nuestras redes sociales cuáles son las primeras categorías y quiénes son los artistas que las integran. Prepárate porque a partir de ese momento también se abrirán las votaciones para que apoyes a tus artistas favoritos.

Además, próximamente se dará a conocer la fecha en que se celebrará la fiesta más 'hot' del verano.

¿Quiénes fueron los ganadores de Premios Juventud 2023?



En 2023 la fiesta tuvo grandes momentos y por supuesto que también ganadores. La colombiana Shakira se coronó como la máxima ganadora al llevarse a casa 8 premios.

Su compatriota Karol G consiguió 6 de las 8 nominaciones que tenía y Peso Pluma se fue a casa con 5. Le siguieron Bad Bunny, Rosalía y Bizarrap con 4 estatuillas cada uno.