Premios Juventud 2022: Ángela Aguilar está nominada en la categoría Artista de la Juventud Femenino

Son seis las otras categorías en las que Ángela Aguilar está nominada este año: Artista Femenino – On The Rise, Mejor Canción Regional Mexicana por el tema ‘Ahí Donde Me Ven’, Mejor Fusión Regional Mexicana por ‘Ella Qué Te Dio’, interpretada junto a Jesse & Joy, mientras que su producción ‘Mexicana Enamorada’ fue considerada dentro de Álbum Regional Mexicano del Año.