El famoso reggaetonero al que Edén Muñoz admira desde su juventud

El intérprete nominado a Premios Juventud en la categoría Can’t Get Enough Of This song (La Más Pegajosa) asegura que los reggaetoneros son “muy auténticos" y que "es bien padre alguna de su música, sobre todo la de quienes la refrescan todos los días”.



El mejor compositor de 2018, según la SESAC (entidad que protege los derechos de autor de los músicos), dice con sencillez que admira mucho al creador de 'La Gasolina'. “Nos hemos visto en muchos premios. Bueno, mejor dicho, yo lo he visto. No sé si él a mí. Hemos estado cerca en las alfombras de Premios Juventud y Premio Lo Nuestro. No me he atrevido a saludarle, porque soy medio tímido y no soy de acercarme a pedir fotos, pero me conformo con estar entre la bola de los que están cerca de él. Y me da mucha satisfacción saber que los dos representamos a la música latina”.