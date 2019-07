Ángela Aguilar revela sus tácticas para conquistar a todos en redes sociales

La historia se volvió a repetir.

Tal como ocurrió el año pasado, cuando su mamá la despertó para anunciarle su nominación al Latin Grammy, este 21 de mayo pasó algo similar: Ángela Aguilar despertó con una gran noticia: su triple nominación a Premios Juventud.

"Es una manera muy bonita de comenzar el día”, dijo en entrevista exclusiva a Univision Entretenimiento. “Yo estoy feliz de la vida con este nuevo privilegio, y no me importa que me despierten así”.

La cantante mexicana está nominada a tres Premios Juventud, dos de ellos por su influencia en redes sociales: 'Can’t Get Enough' (Artista que más consumo en las redes y quiero más de ellos) y ‘On The Rise’ (Cada día tiene más seguidores en las redes).

Ella asegura que se lo debe al contacto que tiene con sus seguidores. "Creo que la gente me sigue porque, más que mostrarme, quiero conectarme con ellos. Mis fans ya me pueden ver en la televisión, en línea, en mi canal de YouTube… Pero en las redes literalmente estoy platicando con ellos”.

En esa ‘plática’, ella tiene un objetivo: “Que la gente sepa cómo me estoy sintiendo en ese momento. Si estoy seria o si estoy feliz, o si no estoy feliz. ¿Para qué mentirles? Y esa es otra razón por la que veo que me siguen: Ven que lo que pongo es de verdad. En las redes uno muestra la mejor versión de uno mismo, pero en mi caso yo trato de mostrar la más real. Los fans se sienten identificados con todo eso: porque a todos nos gusta estar con quienes queremos, pero también a veces tenemos días buenos, otros malos, y de eso se tratan mis posts”.

De vez en cuando también genera un poco de intriga con sus mensajes, pero es sin que ella lo planee. "Cuando he puesto algo dramático como que 'Estoy sola sin tu cariño', la gente empieza a preguntar a quién se lo puse. `Pero no es a nadie en especial. Es que cuando me siento demasiado dramática me da por poner cosas así. Como cuando no gané el Grammy y puse 'Perdí otra vez'. Y los fans se sienten identificados con todo eso: porque todos tenemos días buenos, pero también días malos”.

Aunque tiene 1.3 millones de seguidores en Instagram, ella solo sigue a 794, pero asegura que entre ellos hay varios de los sus contrincantes en la categoría de “Cant’ Get Enough”, en donde compite con Anuel AA, Bad Bunny, Natti Natasha, Luis Coronel, Chiquis Rivera, T3er Elemento, Ulises Chaidez, Luis Coronel y Becky G.

"Sigo a muchos de ellos, como a Becky G, que es una amiga mía, a Natti Natasha la vi en los Latin Grammy y es un gran honor estar nominada con ellos. Aparte, soy la mas chiquita de todos”, declaró.

La joven de 15 años también está nominada en Roots 2.0, premio que se entrega al artista que mantiene viva la música de mariachi. "Hasta ahorita solo quiero cantar mariachi y regional mexicano", dice con voz suave. "Me siento muy feliz, estoy haciendo lo que más me gusta y todavía no me siento satisfecha. Quiero seguir grabando este género mucho tiempo más".



Sin embargo, hay algo que jamás formaría parte de su repertorio: "No voy a grabar ni a escuchar música que vulgarice a la mujer".

Aunque aclara que no se refiere a ningún género específico: "Hay música buena y mala en todos los géneros. Yo escucho de todo: country, big band, jazz, música urbana, escucho reggaetón, pero ciertas canciones. Obviamente las que mantengan mis valores morales y todo lo que me define”.

Aunque apenas el año pasado publicó su primer álbum como solista ('Primero soy mexicana'), Ángela se alista para regresar al estudio de grabación: “Comienzo la semana próxima. Va a ser una manera de honrar no solo a México, si no a Latinoamérica, con canciones que ya conocen, pero de una manera completamente diferente”.