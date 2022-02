Palabra por palabra este fue el emotivo discurso de Farruko en Premio Lo Nuestro 2022

El cantante puertorriqueño lleva casi 15 años de trayectoria en la industria musical convirtiéndose en un referente del género urbano.

Farruko tuvo una presentación musical en Premio Lo Nuestro 2022 junto a O’Neill y Pedró Capó en la que interpretó temas como ‘Ki’, ‘Pepas’ y ‘El incomprendido’.

También cantó en vivo la canción ‘Gracias’, con la cual dio un giro a su carrera para incursionar en la música cristiana.

El discurso de Farruko conmovió al público

Además del número musical, su carrera fue reconocida con el premio a la Excelencia Urbana, el cual fue entregado por sus hijos; lo recibió entre lágrimas dedicando unas emotivas palabras.

“Se siente grandioso, se siente glorioso y en realidad no he agarrado el premio, porque el premio fueron quienes me lo dieron. Les agradezco el reconocimiento, les agradezco el cariño por todos estos años, les agradezco por darle de comer a mi familia. Gracias por tantos momentos lindos. No me estoy despidiendo, sólo estoy haciendo una transición en mi vida y van a conocer al mejor Farruko que hayan visto", expresó el cantante durante el Premio Lo Nuestro 2022.



Farruko aprovechó el momento para hablar sobre los problemas actuales en el mundo y hacer una reflexión sobre la gente sufriendo en el planeta. Asimismo, aprovechó el momento para hablar sobre su acercamiento a la religión y para agradecer por su trayectoria.

“Y este momento es la excusa perfecta que voy a utilizar para no hablarles de religión, hablarles de una realidad. Este mundo cada vez se enfría más; no lo digo yo, lo dicen las noticias. Hoy en día la guerra que estamos viviendo es Rusia con Ucrania; muchos inocentes muriendo. Lo dice en Puerto Rico ahora mismo mi hermano que batalla en una cama luego de un atentado por disparo. Quizá aquí hoy estamos celebrando mi carrera, pero allá afuera hay mucha gente sufriendo con una necesidad increíble. Quizá tú mismo que me estás viendo a través de televisión, quizá tú el que está aquí hoy en día también tienes una necesidad. ¿Sabes por qué…? Como dije, aunque se sienta gratificante, aunque se sienta glorioso, no me glorifico de eso. La gloria se la doy a Dios porque no hay humano en esta Tierra que pueda con la gloria”, continuó.



Además de prometer que el público verá una nueva versión (y mejorada) de él y su trabajo, envió un mensaje a todos los que vieron su presentación en el Premio Lo Nuestro:





"Y con esto me despido y se los digo brevemente: ama tu prójimo, ama tu enemigo, perdona y sé perdonado, y ten compasión de los demás. Que Dios me los bendiga, los amo. Bendición y gracias", expresó el cantante puertorriqueño.