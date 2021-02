Daddy Yankee y su preparación antes de salir al escenario de Premio Lo Nuestro

“Yo crecí escuchando salsa toda mi vida”, dijo Daddy Yankee en sus redes sociales, cuando compartió los momentos que precedieron a la grabación de “De Vuelta Pa’ La Vuelta” con Anthony. Eso se debe no solo a que su padre era timbalero , sino también a que varios familiares por parte de su madre eran músicos. Por eso, el que grabe un tema junto a Marc Anthony no debería sorprender a nadie. Lo que sí es sorprendente, es que, al hacerlo, no se haya apartado de su esencia y haya remozado la salsa con su reggaetón rapeado.

Y este año, cuando se suba al escenario los fans verán a un Daddy Yankee mucho más estilizado ya que, tras pesar 230 libras, se dio cuenta que era el momento de cuidar más de su salud y comenzó a hacer más ejercicio, lo que incluye sesiones de boxeo. “Recuperé mi peso normal de hace 10 años. Ese era mi enfoque ”, dijo a The Associated Press en diciembre. “Me dediqué a mi salud y a algo que desconocía, que era el descanso…. Empecé a aprender a vivir con tranquilidad y apreciarlo ... Y me siento diferente, me siento en una nueva etapa por completo”.