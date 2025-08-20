Así son las divertidas dinámicas de Piensa Rápido: Te explicamos de qué trata este game show

Piensa Rápido, el nuevo programa de TelevisaUnivision conducido por el Vítor, se estrenó este 18 de agosto de 2025 en UNIMÁS, en el horario 7p/6c.

El game show desafiará a los participantes con un formato ágil y divertido que combina conocimiento popular, rapidez mental y trabajo en equipo.

¿Cuántos equipos participan en Piensa Rápido y cuál es el reconocimiento que pueden obtener?

En el game show Piensa Rápido compiten dos equipos de cuatro personas. Ellos deben responder lo más rápido posible a preguntas de conocimiento popular y costumbres latinas. El reconocimiento que se pueden llevar a casa es de 5 mil dólares.

Estas son las reglas del show Piensa Rápido: consta de 4 rondas

Ronda 1 de Piensa Rápido: Completa la Frase y Duelo ¡Basta!

El Vítor, como presentador, lanzará una frase inicial. Por turnos, cada equipo tendrá 60 segundos para responder con el mayor número de palabras posibles que completen la idea. Si un equipo no logra agotar todas las opciones del tablero, el rival podrá intervenir para sumar puntos. Cada acierto vale 100 puntos y se ilumina en el marcador.

Después de la primera ronda, Completa la Frase, iniciará el duelo ¡Basta! en donde dos integrantes de cada equipo, es decir 4 participantes en total, se colocarán alrededor de un tablero gigante con las letras del abecedario para obtener un comodín con el cual pueden aumentar el premio en efectivo.

Aquí el primer jugador activará el botón del centro que le dará 10 segundos para presionar la letra de su elección y responder a la categoría. Una vez dada su respuesta, deberá presionar nuevamente el botón del centro que reiniciará el cronómetro para darle el turno a su compañero, y así sucesivamente. Sin importar quién quede de pie al final, el equipo que tenga más respuestas correctas es quien se llevará el comodín, el cual está dividido en las categorías: Tiempo, Dame una Letra, Pista y Paso.

Ronda 2 de Piensa Rápido: Completa la Frase y Duelo ¡Basta! (parte 2)

Aunque la dinámica es idéntica a la ronda anterior, aquí participan los otros dos integrantes de los equipos y para aumentar la emoción el el valor de los puntos aumentará a 200 puntos por palabra.

Ronda 3 de Piensa Rápido: Que le Digo y Que me Dice

Los equipos completos participan por turnos para acumular puntos. El presentador dirá una palabra o frase inicial, y los jugadores tendrán 60 segundos para decir respuestas. Por ejemplo, El Vítor podría mencionar ‘manzana’ como palabra inicial y los participantes podrían responder con "celular", "Nueva York", “fruta”, “gusano”, etc.

Ronda Final de Piensa Rápido: Top 4 Preguntas

Para dar cierre al show ambos equipos deben responder correctamente cuatro frases clave en 60 segundos. Entonces ellos deberán adivinar las palabras que el público comúnmente relaciona con cada una.