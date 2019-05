Yuri, cuatro escuadrones y enfrentamientos cruciales: esto nos espera en el séptimo episodio de Pequeños Gigantes

La salida de 'Danna y los Súperfashion' no fue fácil para nadie. Tanto los integrantes del escuadrón como el resto de los participantes estallaron en llanto al saber que sus nuevos amigos tendrían que dejar no sólo la competencia sino la casa en la que han estado conviviendo en las últimas semanas. Cinco niños debieron decirle adiós al reality show infantil, pero no a sus sueños; Pequeños Gigantes fue un impulso a sus carreras, que recién están empezando.