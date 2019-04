Pierden a su #ChivaHermanita: Danna y Los Súperfashions quedan fuera de la competencia

Adiós, Súperfashions

La siguiente competidora de este equipo en presentarse fue Sofía, a quien le tocó interpretar el tema 'Without you', que hiciera popular Mariah Carey en 1993. Su espectáculo sorprendió a Miguel Bosé y a Albertano, el primero le dijo: "Tu voz se abre y brilla" y el segundo reconoció que aplicara "la técnica agropecuaria", por esta razón la calificó con un 10, que apoyó Verónica Castro.

La competencia de alto grado de dificultad

Durante la quinta gala, Miguel Bosé le propuso a los cantantes subir al escenario para ofrecer un concierto que les permitiera lucir sus habilidades vocales. Adilene, Kevin, Kenneth y Taisia interpretaron temas clásicos con un alto grado de dificultad: a la primera le tocó cantar 'Regresa a mí (Unbreak My Heart)' de Il Divo, al segundo 'Al final', al tercero 'Será' y a la última 'All By Myself'.