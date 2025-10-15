Papás por Siempre: Te contamos de qué trata esta nueva historia de Rosy Ocampo

Video 6 razones para ver el gran estreno de 'Papás por Siempre' por Univision

'Papás por Siempre' es el nuevo melodrama de Rosy Ocampo con el que busca conquistar a la audiencia de nueva cuenta en la pantalla de Univision. Este pasado lunes 13 de octubre la telenovela invadió a Las Estrellas en México con gran éxito y ahora, este 21 de octubre, buscará hacer lo mismo en Estados Unidos.

Antes de eso, qué te parece si te contamos de qué trata esta telenovela para que vayas preparando motores y no te pierdas ningún detalle.

¿De qué trata 'Papás por Siempre'?

Ha pasado el tiempo en la casa de los Guevara-Mosqueda. La familia ha crecido con la llegada de Alexander, el hijo más pequeño de Aidé y Tino. Sin embargo, Lila ya no está presente y su ausencia es un tema que nadie se atreve a mencionar.

Tino y Aidé se han concentrado en MaxiMax con ayuda de Rudolf y Clara Luz. Sin embargo, los Guevara Mosqueda enfrentan múltiples desafíos financieros. Por su parte, Chano decidió poner su propio gimnasio.

Un día, Bertha, la madre de Tino, sufre un infarto fulminante. En el sepelio se presenta Hernán, el padre ausente de Tino. Hernán intenta acercarse a su hijo, pero Tino, profundamente dolido, lo rechaza. También aparece Gisela, la madre de Aidé, quien, tras enviudar de su tercer esposo llega en busca de apoyo.

Su presencia desencadena antiguos resentimientos, ya que Aidé no puede evitar reprocharle que solo vuelve porque se encuentra sola.

Pero Hernán no llega solo: lo acompañan Iker, un chico de 13 años y Melina, la madre de Iker, quien asegura que Tino es el padre de su hijo, producto de una fugaz noche de pasión. Para confirmar la paternidad se realizan pruebas de ADN, y los resultados demuestran que Tino es el padre de Iker… o eso parece.

La familia Guevara-Mosqueda empieza a convivir bajo el mismo techo con Hernán, Melina, Iker y Gisela, creando una atmósfera tensa y caótica que pone a prueba la relación entre Aidé y Tino.

Además, un exitoso empresario llamado Bill aparece en la vida de Tino y Aidé, revelando que es el padre biológico de Emiliano y que desconocía su existencia.

Bill no solo busca acercarse a su hijo, sino que comienza a interesarse románticamente en Aidé, generando conflictos y celos en Tino, quien ve en este hombre una amenaza para su familia. Como si el destino conspirara, Paulina también reaparece, asegura estar arrepentida y querer recuperar el vínculo con sus hijos Lila y Emiliano.

Lo que nadie sabe es que Hernán, en complicidad con Melina ideó un plan para acercarse a su hijo con la intención de robarlo. El acercamiento romántico de Bill hacia Aidé y la conexión que Melina intenta establecer con Tino intensifican los conflictos entre Aidé y Tino, poniendo a prueba su amor y su confianza.

Finalmente, el regreso de Lila desentierra un secreto devastador, que ahora amenaza con fracturar a la familia, dejando a los Guevara-Mosqueda al borde de una separación definitiva.