¿Quiénes estelarizan 'Papás por Siempre'? Te presentamos a todo el elenco
La nueva producción de Rosy Ocampo está a punto de llegar a la pantalla de Univision y aquí te contamos a qué famosos verás en pantalla
'Papás por Siempre', la esperada secuela de 'Papás por Conveniencia', ya se estrenó en ViX Estados Unidos en exclusiva con 5 capítulos cada viernes y muy pronto llegará a la pantalla chica de Univision para que lo vea toda la familia.
Será exactamente el próximo 21 de octubre cuando podamos ver esta emotiva y divertida historia producida por Rosy Ocampo.
Conoce a todo el elenco de 'Papás por Siempre'
Toma nota que aquí te presentamos al elenco completo de este gran melodrama:
- José Ron
- Ariadne Díaz
- Altaír Jarabo
- Erika Buenfil
- Lambda Garcia
- Joaquín Bondoni
- Sebastian Poza
- Victoria Viera
- Emilio Beltrán
- Cristela Loesca
- José Elías Moreno
- Juan Diego Covarrubias
- Adriana Llabrés
- Martín Ricca
- Daniela Luján
- Tania Lizardo
- Miguel Martínez
- María Perroni
- Checo Perezcuadra
- Pablo Valentín
- Michelle González
- Francisco Rubio
- Jorge Bolaños
- Alejandra Zaid
- Diego Escalona
- Íker Garcia
- André Sebastián
- Gabriel Rolón
- Luciana Loera
Todos estos actores te conquistarán con sus personajes en la nueva e impactante producción de Rosy Ocampo.
