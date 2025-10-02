¿Quiénes estelarizan 'Papás por Siempre'? Te presentamos a todo el elenco

Video 6 razones para ver el gran estreno de 'Papás por Siempre' por Univision

'Papás por Siempre', la esperada secuela de 'Papás por Conveniencia', ya se estrenó en ViX Estados Unidos en exclusiva con 5 capítulos cada viernes y muy pronto llegará a la pantalla chica de Univision para que lo vea toda la familia.

Será exactamente el próximo 21 de octubre cuando podamos ver esta emotiva y divertida historia producida por Rosy Ocampo.

Conoce a todo el elenco de 'Papás por Siempre'

Toma nota que aquí te presentamos al elenco completo de este gran melodrama:

- José Ron

- Ariadne Díaz

- Altaír Jarabo

- Erika Buenfil

- Lambda Garcia

- Joaquín Bondoni

- Sebastian Poza

- Victoria Viera

- Emilio Beltrán

- Cristela Loesca

- José Elías Moreno

- Juan Diego Covarrubias

- Adriana Llabrés

- Martín Ricca

- Daniela Luján

- Tania Lizardo

- Miguel Martínez

- María Perroni

- Checo Perezcuadra

- Pablo Valentín

- Michelle González

- Francisco Rubio

- Jorge Bolaños

- Alejandra Zaid

- Diego Escalona

- Íker Garcia

- André Sebastián

- Gabriel Rolón

- Luciana Loera

Todos estos actores te conquistarán con sus personajes en la nueva e impactante producción de Rosy Ocampo.