Papás Por Conveniencia: ¿de qué trata la nueva novela protagonizada por Ariadne Díaz y José Ron?

Bajo la producción de Rosy Ocampo, Ariadne Díaz y José Ron vuelven a encabezar una telenovela. Ahora sus personajes se verán envueltos en inesperadas revelaciones, enredos familiares y en un amor enfrentado al interés. Disfruta de lunes a viernes 8P/ 7C por Univision todos los pormenores del melodrama.

PUBLICIDAD

¿De qué trata la telenovela Papás Por Conveniencia?



Optimista, carismático y aventurero serán solo algunas de las características de Tino Guevara (José Ron), un hombre que vivirá tiempos difíciles. Enfocado en el cuidado de sus dos hijos y su mamá, se valdrá de su creatividad para obtener el dinero necesario para su familia.

Sin embargo, el desempleo y las deudas no harán fácil su misión en Papás Por Conveniencia. Con una infancia donde su madre se encargó de educarlo sin una figura paternal, Tino poco a poco fue desarrollando habilidades artísticas que lo llevaron a ser un muchacho popular durante la preparatoria.

Con el paso del tiempo conoció a Paulina, la mamá de sus hijos, quien un buen día se marchó a otro país dejándolo a cargo de los pequeños. Desde ese momento solo se ha desvivido en velar por el bien de los suyos a pesar de las dificultades.



Pero todo cambiará cuando en su camino reaparezca Guzmán Muriel (Ferdinando Valencia), un viejo amigo y compañero de escuela. Animados por el reencuentro, el protagonista será invitado a una reunión de exalumnos sin imaginar que ese evento lo marcará de por vida.

Durante la reunión Tino fingirá ser el hombre que todos imaginaron que sería, pues al sentirse opacado por los demás no deseará que conozcan su complicada realidad. Ese mismo día volverá a verse con una excompañera que le dará la noticia de su vida.

Ella será Aidé Mosqueda (Ariadne Díaz), una exitosa empresaria gracias a un negocio de ventas en línea, quien en el pasado fuera una tímida estudiante. Tino la recordará como la muchacha más dedicada al estudio, sin pensar en la noche de graduación que compartieron.

PUBLICIDAD

Asombrados por el encuentro, Aidé dejará a Tino sin palabras al confesarle que es el papá de sus dos incontrolables mellizos que nacieron después de la velada que vivieron juntos. Desde ese instante sus necesidades harán que ellos y sus familias se unan en una sola.

Ella deseará para sus hijos una figura paterna que tanto necesitan, mientras él hallará una salida a los apuros financieros que padece. Pero esa decisión les provocará enredos, desacuerdos y un mar de discusiones entre todos sus hijos.

Sin embargo, juntos tratarán de darle solución a todo ahora que vivirán bajo un mismo techo, sin esperar que el amor poco a poco hará de las suyas.