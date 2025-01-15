Papás Por Conveniencia: ¿quiénes son los personajes y actores que integran el elenco?

Convertidos en los protagonistas de la telenovela, Ariadne Díaz y José Ron llegan acompañados de un gran elenco que dará vida a una historia donde el amor tratará de remediar los enredos y conflictos. Conoce a los personajes y no te pierdas el gran estreno de Papás Por Conveniencia el 21 de enero a las 8P/ 7C por Univision.

José Ron es Tino Guevara en Papás Por Conveniencia

José Ron es Tino Guevara



Dueño de un optimismo infinito a pesar de la realidad que enfrenta, Tino no escatimará en esfuerzos para cuidar de los suyos. Con una gran creatividad y energía se dedicará a trabajar en lo que sea para sostener económicamente a sus dos hijos, Lila y Emiliano, y a su mamá Bertha.

Lleno de deudas y de un carisma arrollador, el personaje de José Ron en Papás Por Conveniencia verá su vida cambiar cuando en su camino reaparezca un viejo amigo de la escuela, quien lo invitará a una reunión de exalumnos. Ahí volverá a ver a Aidé, una tímida excompañera que le dará la noticia de su vida.

Ella le confesará que la noche de graduación que vivieron juntos tuvo consecuencias, pues fruto de su velada nacieron un par de incontrolables mellizos que necesitan una figura paterna. La revelación traerá a la vida de Tino una gran oportunidad y también un caos familiar.

Ariadne Díaz da vida a Aidé Mosqueda en Papás Por Conveniencia

Ariadne Díaz da vida a Aidé Mosqueda



Elegante, disciplinada e inteligente, así será el nuevo personaje de Ariadne Díaz. Como Aidé Mosqueda será una destacada empresaria gracias a su negocio de ventas en línea. Desde que era compañera de Tino en la preparatoria vivía enamorada de él.

Con el paso de los años se convirtió en madre soltera ante la falta de apoyo de sus padres, pero eso no le impidió salir adelante. Al contrario, la llenó de coraje para construir un imperio dedicado para sus hijos Circe, Ulises y Scarlet, a quienes desearía dedicarles más tiempo.

A pesar de ser pareja de Facundo Topete, su relación estará marcada por la indiferencia y la reaparición de Tino le dará a su vida la oportunidad perfecta para llenar la figura paterna que su familia tanto necesita.

Ferdinando Valencia interpreta a Guzmán Muriel en Papás Por Conveniencia

Ferdinando Valencia interpreta a Guzmán Muriel



El nuevo personaje de Ferdinando Valencia será atractivo, astuto, eficiente, pero también egoísta, hipócrita, vengativo y enfermo de poder. Será el vicepresidente de la empresa de Aidé, y provocará que se reencuentre con Tino, a quien le guardará cierto rencor.

Su ambición lo llevará a rivalizar con Federica Rangel, prima de Aidé.

África Zavala personifica a Federica Rangel en Papás Por Conveniencia

África Zavala personifica a Federica Rangel



Como una abogada eficiente y astuta, Federica será una mujer de carácter firme, y en ocasiones simpática y hasta encantadora. En el pasado su familia creía que sería la integrante que destacaría profesionalmente, pero sus planes tomaron otro rumbo dejándole el paso a Aidé.

Aunque trabajará para su prima en la empresa, le tendrá un gran rencor y envidia, orillándola a unirse con Guzmán para tratar de despojarla de todo. Cuando conozca a Tino mostrará su evidente interés y hará todo por conquistarlo.

Lambda García como Facundo Topete en Papás Por Conveniencia

Lambda García como Facundo Topete



Atractivo, simpático, pero inmaduro, Facundo dedicará todo su tiempo a su cuidado personal. Será el esposo de Aidé y una fallida figura paternal para sus hijos. Cuando descubra la aparición de Tino por ningún motivo aceptará desaparecer tan fácilmente.

Victoria Viera es Circe Guevara Mosqueda en Papás Por Conveniencia

Victoria Viera es Circe Guevara



La melliza de Aidé será extrovertida, rebelde, compradora compulsiva e incontrolable. Con gran popularidad en la escuela tendrá un don natural para conseguir lo que se proponga. La comunicación con su mamá será fría y escasa, pero encontrará en su tía Federica a la consejera perfecta.

Emilio Beltrán llega como Ulises Guevara Mosqueda en Papás Por Conveniencia

Emilio Beltrán llega como Ulises



A diferencia de Circe, Ulises será un chico tímido y solitario. Pocas veces saldrá de casa por gusto propio y generalmente lo hará para salvar a su melliza de algún enredo. Afortunadamente Tino aparecerá para ser el apoyo que tanto necesita.

Daniela Luján es Clara Luz Monroy en Papás Por Conveniencia

Daniela Luján es Clara Luz



Daniela Luján regresa a las telenovelas para dar vida a una mujer pesimista, sarcástica y con problemas para explicar sus sentimientos. Como Clara Luz será excompañera de escuela de Rudolf, Tino, Aidé, Chano y Lichita. A pesar de sus sueños no cumplidos, la vida le dará la oportunidad de pelear por ellos y hacerlos realidad.

Martín Ricca interpreta a Rudolf Torre en Papás Por Conveniencia

Martín Ricca interpreta a Rudolf



Amigo de Clara, Tino, Aidé, Chano y Lichita, Rudolf será un hombre que en el pasado fue una celebridad infantil y que no aceptará retirarse de los escenarios pese al fin de su fama. Rudolf poco a poco se verá cara a cara con la realidad y deberá cuestionarse su identidad y aspiraciones.

María Chacón da vida a Lichita Chagoyan en Papás Por Conveniencia

María Chacón da vida a Lichita



Esposa de Chano, Lichita será perfeccionista, simpática, emprendedora y maternal. Su sueño será estudiar administración de empresas y estar al frente de su propio negocio. El destino la llevará a trabajar en el empresa de Aidé, decisión que pondrá en peligro su matrimonio y el futuro de sus hijos.

Miguel Martínez es Chano Chamorro en Papás Por Conveniencia

Miguel Martínez es Chano



Con su nuevo personaje, el actor Miguel Martínez será un hombre simpático, relajado, encantador, pero excesivamente desordenado. Esposo de Lichita, Chano entrará en una competencia contra su propia esposa cuando ambos se vean empleados en la empresa de Aidé.