Papás Por Conveniencia: esta noche gran estreno en un especial de dos horas

Este 21 de enero se estrena Papás Por Conveniencia a las 8P/ 7C por Univision en un especial de dos horas. Protagonizada por Ariadne Díaz y José Ron, la nueva producción de Rosy Ocampo te llevará por una historia donde el transcurso de los años abrirá paso a un reencuentro que cambiará la vida de todos sus personajes.

¿De qué trata la novela Papás Por Conveniencia?



En este nuevo protagónico en Papás Por Conveniencia, José Ron interpretará a Constantino Guevara Barajas, mejor conocido como Tino, un hombre optimista, guapo y extremadamente paternal. Dueño de un notorio carisma también las deudas y los apuros económicos serán parte de su día a día.



Dedicado al cuidado económico de su mamá y sus dos hijos, Tino recurrirá a su creatividad y carisma para obtener los recursos necesarios para su familia. Muy pronto la vida comenzará a llevarlo por un camino que marcará para siempre a los suyos.

Inesperadamente volverá a ver a Guzmán Muriel (Ferdinando Valencia), un excompañero de la preparatoria y ahora un exitoso profesionista, quien lo invitará a una reunión con antiguos amigos de la escuela. Tino aceptará la invitación sin imaginar lo que el destino le tiene deparado.

Sintiéndose opacado por el triunfo de los demás, el protagonista fingirá que tiene el mundo a sus pies como cuando era un estudiante popular con un futuro brillante.

Será esa noche cuando Aidé Mosqueda Guerrero (Ariadne Díaz) aparezca para deslumbrar a todos. Recordada en el pasado como una sencilla estudiante y quien era foco de burlas, ahora será una destacada empresaria. Pero esa no será la mayor sorpresa, pues esconde un secreto que la ata a Tino.

La ahora millonaria le revelará que él es el padre de sus dos incontrolables mellizos, fruto del fugaz encuentro que vivieron en la velada de su graduación. Enterado de la situación, ahora ambos compartirán un mismo interés.

Mientras Aidé buscará una figura paternal para sus hijos, Tino deseará una solución para sus problemas financieros. Así, decidirán vivir en familia, pero su casa se convertirá en un verdadero campo de batalla cuando sus hijos se conozcan.

Además, lo que en un inicio sería un trato con beneficio mutuo el amor surgirá para cambiarlo todo.

¿Quiénes conforman el elenco de Papás Por Conveniencia?



Acompañando a Ariadne Díaz y José Ron en esta producción se encuentra un talentoso y experimentado elenco. Ahora África Zavala, Ferdinando Valencia y Lambda García serán los encargados de llevar parte del rostro antagónico. Como Federica Rangel, Guzmán Muriel y Facundo Topete harán las maldades necesarias para salirse con la suya.

Los jóvenes Tania Nicole, Juan Pablo Velasco, Victoria Viera, Emilio Beltrán, Camila Núñez serán quienes den vida a los hijos de Aidé y Tino.

También Daniela Luján, Martín Ricca, Miguel Martínez, María Chacón y María Perroni Garza interpretarán a personajes con diversos problemas y sueños sin cumplir.

Leticia Perdigón, Adriana Fonseca, Ernesto Laguardia, Cecilia Gabriela, Imanol Landeta y más estrellas te esperan en la nueva telenovela.