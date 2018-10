"Para ser una mujer empoderada no es necesario enseñar tu cuerpo": el mensaje de Jessica Castillo tras quedar fuera de NBL

La dominicana no logró conquistar a los jueces y, luego de superar el reto del Segundo Chance, este domingo no logró entrar a la mansión de Nuestra Belleza Latina. No sin antes desahogarse en su cuenta de Instagram.