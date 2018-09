Mucho drama, un beso (casi) robado y mujeres como nunca habíamos visto llegan al primer show de Nuestra Belleza Latina

Nuestra Belleza Latina 2018 arrancó con lágrimas, la mexicana Elvira Reyes fue la primera en pasar frente a los jueces. Ella contó sobre la reciente muerte de su novio y de su padre, que estaría muy emocionado al verla en el concurso. Elvira no fue la única que estalló en llanto, los jueces la acompañaron.

El siguiente casting mostró el carrusel de emociones por el que el show nos llevaría. Desde el minuto uno, la colombiana Arana Lemus le mostró a los miembros del jurado su gran sentido del humor. "Las Vegas me merecen", dijo en el video que grabó previamente y así fue. Llegó a las audiciones llena de entusiasmo, pero también de fuerza: "no voy a permitir que piensen que soy estúpida y que no tengo carácter simplemente porque soy una persona divertida".