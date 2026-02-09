Mi verdad oculta Mi Verdad Oculta: Todo lo que debes saber sobre la telenovela que llega hoy a Univision Susana González, David Chocaro y Andrés Palacios estelarizan esta producción que llega a Univision

La barra estelar de Univision se renueva este día con el estreno de Mi Verdad Oculta, una telenovela que promete atrapar al público desde su primer episodio. Con una historia cargada de misterio, drama y emociones intensas, esta nueva producción de Carlos Moreno Laguillo apuesta por los elementos clásicos del melodrama, combinados con giros actuales que mantienen al espectador al filo del asiento.

¿De qué trata Mi Verdad Oculta?

La trama de Mi Verdad Oculta gira en torno a Aitana, una enfermera contratada por Eloísa Arenas, quien es una mujer de la tercera edad que necesita cuidados especiales.

Eloísa Arenas es la viuda de Ricardo Lizárraga y tiene el control del negocio que dejó su marido. Aitana se esmera por atender a Eloísa y ganarse su confianza, pero su actitud tiene un trasfondo, ya que ella fue abusada por los hijos de su paciente y regresa para hacer justicia.

Los hijos de Eloísa son Luciano, Iñigo, Mateo y Bruno. Aitana llega a la hacienda, con la intención de ganarse la confianza decada uno de los hermanos y así, poco a poco, llevar a cabo su plan. Aitana se sorprende al encontrarse con Zacarías, el técnico ganadero del rancho de los Lizárraga, quien de inmediato la reconoce. Aitana estaba segura de que Zacarías ya no trabajaba para la familia y que no volvería a verlo.

Para él, ella fue su primer amor y desapareció de su vida sin dejar rastro. Él no la ha olvidado, a pesar de creerla muerta o desaparecida. Aunque mantiene una relación sentimental con Ximena,

Zacarías se convierte en incondicional de Aitana, lo cual los conflictúa. Los hijos de Eloísa trabajan en la empresa familiar: un rancho de pie de cría muy importante del país. Los cuatro tienen personalidades muy diferentes. Luciano, el mayor, es el administrador y financiero del rancho, es viudo y tiene una hija llamada Belinda. Ambos viven en la hacienda con Eloísa y Bruno, el menor de los hermanos.

Iñigo, el segundo hijo, está casado con Nuria Campuzano y tiene dos hijas, Erika y Hannah. Es el contador del rancho y vive en la ciudad de Matlán, cerca del pueblo de San Benito y de la Hacienda Lizárraga.

Iñigo es machista y mujeriego lo que genera gran inseguridad en su esposa, que es celosa y codependiente de él. Iñigo es amante de Larisa Rubido que está comprometida con su hermano Luciano.

Mateo es soltero y vive en su propio departamento en Matlán. Está tan apegado a su madre, que sostiene con ella casi una relación edípica. Es el veterinario del rancho y también el hermano más solitario, violento y misterioso.

Bruno es un joven atormentando por lo que sucedió en el pasado en la fiesta del pueblo de San Benito. Él no abusó de la muchacha, pero fue testigo del hecho y es presionado por su madre y sus hermanos para quedarse callado. La culpa lo lleva a refugiarse en el alcohol para olvidar ese hecho y anestesiar su remordimiento. No tiene oficio ni beneficio, ayuda a sus hermanos en el rancho, pero es irresponsable y no tiene motivo o una pasión por la cual luchar en la vida.

Llevando a cabo sus planes, Aitana comienza a sentirse atraída por Luciano y eso la atormenta.

A lo largo de la telenovela, los personajes deberán enfrentarse a su pasado y tomar decisiones que pondrán a prueba la lealtad, la familia y el verdadero significado del amor.

Mi Verdad Oculta cuenta con un elenco que combina rostros conocidos de la televisión con nuevas promesas del género, dando vida a personajes complejos, llenos de claroscuros y motivaciones ocultas. Cada uno cumple un papel clave dentro de la historia, donde nadie es completamente inocente y todos guardan algo que ocultar.

La telenovela destaca por su narrativa ágil, escenarios cuidados y una atmósfera de suspenso constante. Univision apuesta con Mi Verdad Oculta por una historia que conecta con el público adulto, amante de los dramas intensos y de las tramas donde nada es lo que parece.

Esta producción arranca transmisiones a partir de hoy 9 de febrero en punto de las 8P/7C por Univision.