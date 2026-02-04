Mi verdad oculta Mi Verdad Oculta: ¿De qué trata la nueva telenovela de Univision? Susana González, David Chocaro y Andrés Palacios estelarizan esta nueva producción de Carlos Moreno Laguillo

Video Mi Verdad Oculta llega a Univision: Ve aquí el primer avance de la telenovela

Susana González, Andrés Palacios y David Chocarro protagonizan 'Mi Verdad Oculta', la nueva telenovela de TelevisaUnivision bajo la producción de Carlos Moreno Laguillo que se estrenará este 9 de febrero a las 8P/7C por Univision.

Previo a su estreno, aquí te contamos un poco de qué trata para que no te pierdas su arranque y todos sus impactantes capítulos.

Mi Verdad Oculta: Sinopsis

Mi verdad oculta narra la vida de Aitana, una enfermera contratada por Eloísa Arenas, una mujer de la tercera edad que necesita cuidados especiales.

Eloísa Arenas es la viuda de Ricardo Lizárraga y tiene el control del negocio que dejó su marido. Aitana se esmera por atender a Eloísa y ganarse su confianza, pero su actitud tiene un trasfondo, ya que ella fue abusada por los hijos de su paciente y regresa para hacer justicia. Los hijos de Eloísa son Luciano, Iñigo, Mateo y Bruno.

Aitana llega a la hacienda con la intención de ganarse la confianza de cada uno de los hermanos y así, poco a poco, llevar a cabo su plan.

Aitana se sorprende al encontrarse con Zacarías, el técnico ganadero del rancho de los Lizárraga, quien de inmediato la reconoce. Aitana estaba segura de que Zacarías ya no trabajaba para la familia y que no volvería a verlo. Para él, ella fue su primer amor y desapareció de su vida sin dejar rastro. Él no la ha olvidado, a pesar de creerla muerta o desaparecida. Aunque mantiene una relación sentimental con Ximena, Zacarías se convierte en incondicional de Aitana, lo cual los conflictúa.

Los hijos de Eloísa trabajan en la empresa familiar: un rancho de pie de cría muy importante del país. Los cuatro tienen personalidades muy diferentes. Luciano, el mayor, es el administrador y financiero del rancho, es viudo y tiene una hija llamada Belinda. Ambos viven en la hacienda con Eloísa y Bruno, el menor de los hermanos.

Mi Verdad Oculta

Iñigo, el segundo hijo, está casado con Nuria Campuzano y tiene dos hijas, Erika y Hannah. Es el contador del rancho y vive en la ciudad de Matlán, cerca del pueblo de San Benito y de la Hacienda Lizárraga. Iñigo es machista y mujeriego lo que genera gran inseguridad en su esposa, que es celosa y codependiente de él. Iñigo es amante de Larisa Rubido que está comprometida con su hermano Luciano.

Mateo es soltero y vive en su propio departamento en Matlán. Está tan apegado a su madre que sostiene con ella casi una relación edípica. Es el veterinario del rancho y también el hermano más solitario, violento y misterioso.

Bruno es un joven atormentando por lo que sucedió en el pasado en la fiesta del pueblo de San Benito. Él no abusó de la muchacha, pero fue testigo del hecho y es presionado por su madre y sus hermanos para quedarse callado. La culpa lo lleva a refugiarse en el alcohol para olvidar ese hecho y anestesiar su remordimiento. No tiene oficio ni beneficio, ayuda a sus hermanos en el rancho, pero es irresponsable y no tiene motivo o una pasión por la cual luchar en la vida.

Llevando a cabo sus planes, Aitana comienza a sentirse atraída por Luciano y eso la atormenta.