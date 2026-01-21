Mi verdad oculta Conoce a todo el elenco de Mi verdad oculta, la nueva telenovela que llega a Univision Esta producción de Carlos Moreno Laguillo de TelevisaUnivision reúne a un amplio elenco de actores y actrices que dan vida a una historia que te atrapará

Video Mi Verdad Oculta llega a Univision: Ve aquí el primer avance de la telenovela

Mi verdad oculta es el melodrama que ha capturado la atención del público desde su estreno en México y ahora verá la luz en la pantalla de Estados Unidos.

Producida por Carlos Moreno Laguillo y basada en una adaptación de la telenovela chilena Amanda, esta historia combina amor, justicia, dolor del pasado y confrontaciones familiares con un reparto estelar de primera línea.

Protagonistas y personajes principales

Te contamos a todos los actores que forman parte de esta emocionante producción que se estrena este 9 de febrero por Univision:

Susana González, David Chocarro, Andrés Palacios, Chris Pazcal, Geraldine Bazán, Ferdinando Valencia, Michel Duval, Rosa María Bianchi e Irán Castillo, quienes protagonizan esta telenovela.

'Mi verdad oculta' se estrena el 9 de febrero por Univision Imagen TelevisaUnivision

Además de los protagonistas y antagonistas principales, el melodrama presenta una amplia galería de personajes que complementan la historia:

Mayra Rojas, Isadora González, Ana Paula Martínez, Michelle Marie Colón, Erick García, Nina Rubín, David Calderón, Mariano Meouchi, Fernando Manzano, María Marcela, Fernando Ciangherotti, Alfredo Gatica, Moma Moreno, entre otros.

Un elenco diverso para una historia intensa

Con un elenco formado por veteranos de la actuación, figuras consagradas y rostros emergentes, Mi verdad oculta te cautivará desde el primer episodio por Univision.