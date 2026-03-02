Mi Rival Mi Rival: Todo lo que debes saber de la nueva telenovela con Sebastián Rulli Sebastián Rulli protagoniza Mi rival, una historia que promete pasión, traición y un triángulo amoroso explosivo

Video Mi Rival: Ve AQUÍ el primer avance de la telenovela

El melodrama clásico regresa con una nueva fuerza. En 2026 llega a la pantalla “Mi rival”, una producción que apuesta por actualizar una historia de intensos enfrentamientos amorosos, ahora con Sebastián Rulli como protagonista.

La nueva versión promete una narrativa moderna, personajes complejos y una rivalidad que marcará el horario estelar. Aquí te contamos todo lo que debes saber de 'Mi Rival'.

¿De qué trata Mi Rival?

La historia gira en torno a un hombre (Sebastián Rulli) cuya vida aparentemente perfecta comienza a fracturarse cuando dos mujeres con personalidades completamente opuestas entran en su mundo. Lo que inicia como una relación marcada por el destino pronto se convierte en un conflicto emocional. Si quieres ver la sinopsis completa, entra aquí.

Sebastián Rulli encabeza el elenco con un personaje que mezcla poder, vulnerabilidad y contradicciones y se acompaña de un gran elenco, que incluye a Alejandra Barros, Ela Velden, Arturo Peniche, Martha Julia, Cinthia Aparicio, Ana Bertha Espín, Marco Treviño, Edward Castillo, entre otros.

Mi Rival Imagen TelevisaUnivision

La telenovela se estrena hoy 2 de marzo en punto de las 9P/8C por Univision, formando parte de la nueva barra de melodramas que buscará renovar el horario estelar.

Con un triángulo amoroso como eje, personajes moralmente complejos y una rivalidad que irá creciendo capítulo tras capítulo, Mi Rival se perfila como una de las producciones más comentadas del año.