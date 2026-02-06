Mi Rival Mi Rival: ¿de qué trata y quiénes protagonizan la nueva telenovela de TelevisaUnivision? Amor prohibido, traiciones familiares y una rivalidad inesperada marcarán esta intensa historia que llegará a la pantalla en 2026

Las telenovelas clásicas regresan con fuerza y Mi rival es una clara muestra de ello. Esta nueva producción de TelevisaUnivision, a cargo de Carmen Armendáriz, se perfila como uno de los melodramas más esperados de 2026, gracias a una trama cargada de emociones, conflictos familiares y un triángulo amoroso tan polémico como irresistible.

¿De qué trata la telenovela Mi rival?

La historia de Mi rival gira en torno a Paloma y su hija Bárbara, quienes, sin imaginarlo, terminan enamorándose del mismo hombre: Renato. Lo que comienza como un drama familiar pronto se transforma en una rivalidad marcada por el amor, los celos y la traición. Madre e hija se enfrentarán en una lucha emocional que pondrá a prueba los lazos de sangre y los límites de la moral.

La telenovela cuenta con un reparto que combina experiencia y nuevas generaciones, encabezado por:

- Alejandra Barros como Paloma

- Ela Velden como Bárbara

- Sebastián Rulli como Renato

- Arturo Peniche

- Martha Julia

- Ana Bertha Espín

Este elenco promete interpretaciones intensas que darán vida a una historia de pasiones encontradas y decisiones difíciles.

Mi rival inició grabaciones en septiembre de 2025, teniendo como principales locaciones diversos escenarios del estado de San Luis Potosí, lo que aporta una estética clásica y elegante a la historia. La producción apuesta por una narrativa tradicional, pero con un tratamiento visual moderno.

Fecha de estreno de Mi rival

La telenovela está programada para estrenarse en 2026 en su lanzamiento internacional por la señal de Univision, consolidando su alcance en el público de habla hispana, a partir de este 2 de marzo a las 9P/8C.

La combinación de un conflicto amoroso entre madre e hija, un elenco sólido y una historia inspirada en el melodrama clásico ha despertado el interés del público desde el anuncio de su producción. Mi rival promete ser una telenovela que dará mucho de qué hablar.