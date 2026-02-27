Mi Rival: ¿De qué trata la nueva telenovela de Sebastián Rulli?
La telenovela se estrena este 2 de marzo a las 9P/8C por Univision
Sebastián Rulli, Alejandra Barros y Ela Velden protagonizan ‘Mi Rival’, la nueva telenovela de TelevisaUnivision que conquistará tu corazón en su gran estreno este próximo 2 de marzo en punto de las 9P/8C por Univision.
La telenovela, producida por Carmen Armendariz, cuenta con un reparto impecable, unas locaciones de primer nivel y una historia que te hará vibrar en cada capítulo.
¿De qué trata ‘Mi Rival’?
Paloma García, bella, joven, huérfana y muy pobre, se casa con Porfirio Cruz, 25 años mayor, un importante hacendado azucarero de San Luis Potosí.
Siendo adolescente, Renato Tirado es adoptado por Gustavo Rodríguez, otro importante hacendado azucarero de San Luis, tras rescatar a su hijo de un grupo de malandros.
Renato y Paloma se conocen en el jaripeo de la feria de San Luis y los dos sienten una atracción mutua innegable. Abrumada por lo que sintió Paloma acelera su regreso a casa con Porfirio, su marido, quien está muy enfermo. Bárbara, su hija de 25 años, también se ve obligada a volver a la hacienda para estar cerca de él.
Porfirio, rebasado por las exigencias de la hacienda, pide ayuda a su socio y amigo, Gustavo, para encontrar a un administrador. Gustavo, que secretamente codicia la hacienda de Porfirio, recomienda a Renato, su protegido, que no conoce las ambiciones de Gustavo.
Cuál será la sorpresa de Paloma, a la que le pesa su matrimonio sin amor, cuando ve llegar a Renato a la hacienda. Y peor será el sobresalto cuando descubre que su hija Bárbara también se siente atraída por el recién llegado. Todo empeora cuando, gracias a su inteligencia y talento, Renato trabaja arduamente para intentar sacar adelante la Hacienda Cruz.
Para Bárbara esta atracción inicial hacia Renato se convertirá poco a poco en un amor profundo que será difícil de ocultar.
A partir de aquí el amor incondicional entre madre e hija se desdibuja, cuando la propia felicidad de cada una está en peligro por culpa de la otra, nunca pensaron que terminarían siendo rivales.
Recuerda que tienes una cita este próximo 2 de marzo en el gran estreno de ‘Mi Rival’ por Univision.