Mi Rival Mi Rival Penúltimo Capítulo: Paloma denuncia públicamente a Gustavo A un día del gran final de ‘Mi Rival’, te contamos todo lo que pasó en el capítulo 51 de la telenovela

Video Bárbara comienza a demostrarle su amor a Paloma | Mi Rival | Capítulo 50

‘Mi Rival’, la exitosa telenovela de Carmen Armendáriz, está a unos capítulos de llegar a su impactante final y este jueves en Univision las cosas se pondrán que arde.

Aquí te contamos todo lo que pasa en el penúltimo episodio de la telenovela estelarizada por Sebastián Rulli, Ela Velden y Alejandra Barros.

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¿Qué pasó hoy 14 de mayo en ‘Mi Rival’?

Gustavo corre a Luis Ernesto y a Georgina de su casa y les asegura que no quiere verlos nunca más.

Ocampo sabe que Renato no mató al Trenzas, pero decide mantenerlo preso pues Gustavo quiere matarlo en la cárcel.

Renato está feliz de que será papá al lado de Bárbara Imagen TelevisaUnivision



María rechaza a Beto y acepta amar profundamente a Luis Ernesto. Además, lo escucha hablando con Rosa sobre el plan que tienen contra ella y lo repudia.

Paloma otorga una entrevista en televisión donde declara estar arrepentida de lo que hizo e impacta con sus declaraciones:

Ya basta de ocultar lo que todos sabemos: El asesino no es nadie más que Gustavo Paloma

Paloma está decidida a acabar con la maldad de Gustavo. Imagen TelevisaUnivision

Al ver la entrevista, Dalila se harta de no hacer nada al respecto y decide entregarse para hundir al villano.

El abogado presenta pruebas contra Gustavo y la policía emite una orden de aprehensión en su contra.