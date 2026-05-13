Mi Rival Penúltimo Capítulo: Paloma denuncia públicamente a Gustavo
A un día del gran final de ‘Mi Rival’, te contamos todo lo que pasó en el capítulo 51 de la telenovela
‘Mi Rival’, la exitosa telenovela de Carmen Armendáriz, está a unos capítulos de llegar a su impactante final y este jueves en Univision las cosas se pondrán que arde.
Aquí te contamos todo lo que pasa en el penúltimo episodio de la telenovela estelarizada por Sebastián Rulli, Ela Velden y Alejandra Barros.
¿Qué pasó hoy 14 de mayo en ‘Mi Rival’?
Gustavo corre a Luis Ernesto y a Georgina de su casa y les asegura que no quiere verlos nunca más.
Ocampo sabe que Renato no mató al Trenzas, pero decide mantenerlo preso pues Gustavo quiere matarlo en la cárcel.
María rechaza a Beto y acepta amar profundamente a Luis Ernesto. Además, lo escucha hablando con Rosa sobre el plan que tienen contra ella y lo repudia.
Paloma otorga una entrevista en televisión donde declara estar arrepentida de lo que hizo e impacta con sus declaraciones:
Ya basta de ocultar lo que todos sabemos: El asesino no es nadie más que GustavoPaloma
Al ver la entrevista, Dalila se harta de no hacer nada al respecto y decide entregarse para hundir al villano.
El abogado presenta pruebas contra Gustavo y la policía emite una orden de aprehensión en su contra.
Disfruta este viernes el gran final de ‘Mi Rival’ por Univision y entra al sitio oficial de la telenovela para no perder todo lo que hemos preparado para ti.