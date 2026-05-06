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Mi Rival

Mi Rival llega a su gran final: Todo lo que debes saber del último capítulo

La telenovela 'Mi Rival' está a punto de concluir transmisiones y aquí te damos todos los detalles

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Por:Univision
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Video Renato no pierde las esperanzas de recuperar la confianza de Bárbara | Mi Rival | Capítulo 45

Después de semanas de drama, romance y mucha pasión, la telenovela Mi Rival está lista para llegar a su esperado desenlace. El público finalmente conocerá el destino de sus personajes muy pronto por Univision.

¿Cuándo y dónde ver el final de 'Mi Rival'?

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Mi Rival

El último capítulo de Mi rival se transmitirá el viernes 15 de mayo a las 9p/10c, prometiendo cerrar la historia con momentos intensos y revelaciones clave que han mantenido a la audiencia al filo del asiento.

La telenovela cuenta con un elenco encabezado por Alejandra Barros, Sebastián Rulli y Ela Velden, quienes han dado vida a una historia llena de conflictos emocionales y rivalidades.

Sebastián Rulli estelariza 'Mi Rival'
Sebastián Rulli estelariza 'Mi Rival'
Imagen TelevisaUnivision


La historia gira en torno a madre e hija cuyas vidas se entrelazan por el amor y la ambición. A lo largo de la trama, las rivalidades crecen, poniendo a prueba la lealtad, los sentimientos y las decisiones de cada una.

El desenlace de Mi Rival promete resolver los conflictos que han marcado la historia, especialmente la relación entre Bárbara y Paloma, quienes se pelearon por el amor de un mismo hombre. Además, conocer el destino del malvado Trenzas, Gustavo y los demás personajes que buscan acabar con nuestros protagonistas.

No te pierdas el desenlace de Mi Rival este 15 de mayo por Univision y disfruta todo lo que hemos preparado para ti en el sitio oficial de la telenovela.

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