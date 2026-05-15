Mi Rival Mi Rival Capítulo Final: Renato y Bárbara se convierten en papás y son felices por siempre ¿Te perdiste el gran final de ‘Mi Rival’? Aquí te contamos todo lo que pasó.

Video Paloma descubre que será abuela | Mi Rival | Capítulo 52

Tras más de dos meses de transmisión, la telenovela ‘Mi Rival’ ha llegado a su impactante desenlace y así pudimos conocer el destino tanto de los protagonistas como de los villanos de la historia.

Sebastián Rulli, Alejandra Barros y Ela Velden estelarizaron esta producción de Carmen Armendáriz que engalanó la pantalla de Univision.

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Aquí te contamos todo lo que ocurrió en el capítulo final de ‘Mi Rival’

¿Qué pasó en el gran final de ‘Mi Rival’?

Renato es liberado gracias a su abogado y corre a los brazos de Bárbara para hacerle el amor apasionadamente.

Gustavo se entera de la orden de aprehensión en su contra y, con ayuda de Brayan, escapa.

Samuel es detenido por ser cómplice de Gustavo; Georgina le pide a Rosa darse por vencida con Luis Ernesto.

María sorprende a Luis Ernesto con flores y una hermosa petición para que sean novios; él acepta sin pensarlo.

Paloma regresa a la hacienda y Bárbara le da la bienvenida a su casa: “Estoy feliz de estar juntas”. Además, se impacta de saber que será abuela.

Paloma, frente a toda la familia, brinda por Porfirio, por ser el creador de todo lo que los rodea:

Por el futuro, para que esta casa siempre sea una familia Paloma



Gustavo quema los terrenos de Bárbara y Paloma y todos corren a apagarlo. En los pastizales, Paloma ve a un niño atrapado entre las llamas e intenta salvarlo, pero queda también en peligro y Bárbara entra a salvarla.

La policía encuentra a Gustavo y lo acorralan, pero él toma a Brayan de rehén y exige hablar con Renato para que le ayude a escapar.

Al verse rodeado, asegura que prefiere estar muerto que en la cárcel, así que dispara y es abatido por la policía.

Gustavo muere a manos de la policía. Imagen TelevisaUnivision



Nueve meses después, Bárbara y Renato dan a luz a un hermoso varón y son felices por siempre.

Renato y Bárbara se convierten en papás. Imagen TelevisaUnivision