TV SHOWS
TV SHOWS
mi rival
Mi Rival

Mi Rival Capítulo Final: Renato y Bárbara se convierten en papás y son felices por siempre

¿Te perdiste el gran final de ‘Mi Rival’? Aquí te contamos todo lo que pasó.

Univision picture
Por:Univision
add
Síguenos en Google
Video Paloma descubre que será abuela | Mi Rival | Capítulo 52

Tras más de dos meses de transmisión, la telenovela ‘Mi Rival’ ha llegado a su impactante desenlace y así pudimos conocer el destino tanto de los protagonistas como de los villanos de la historia.

Sebastián Rulli, Alejandra Barros y Ela Velden estelarizaron esta producción de Carmen Armendáriz que engalanó la pantalla de Univision.

PUBLICIDAD

Aquí te contamos todo lo que ocurrió en el capítulo final de ‘Mi Rival’

¿Qué pasó en el gran final de ‘Mi Rival’?

Renato es liberado gracias a su abogado y corre a los brazos de Bárbara para hacerle el amor apasionadamente.

Más sobre Mi Rival

Mi Rival: Capítulo Completo 51
41:40
GRATIS

Mi Rival: Capítulo Completo 51

Mi Rival
Mi Rival Penúltimo Capítulo: Paloma denuncia públicamente a Gustavo
1 mins

Mi Rival Penúltimo Capítulo: Paloma denuncia públicamente a Gustavo

Mi Rival
Mi Rival: Capítulo Completo 49
41:39
GRATIS

Mi Rival: Capítulo Completo 49

Mi Rival
Mi Rival: Capítulo Completo 48
41:34

Mi Rival: Capítulo Completo 48

Mi Rival
Mi Rival: Capítulo Completo 47
41:33

Mi Rival: Capítulo Completo 47

Mi Rival
Mi Rival: Capítulo Completo 46
41:35

Mi Rival: Capítulo Completo 46

Mi Rival
Mi Rival llega a su gran final: Todo lo que debes saber del último capítulo
1 mins

Mi Rival llega a su gran final: Todo lo que debes saber del último capítulo

Mi Rival
Mi Rival: Capítulo Completo 45
41:35

Mi Rival: Capítulo Completo 45

Mi Rival
Mi Rival: Capítulo Completo 44
41:39

Mi Rival: Capítulo Completo 44

Mi Rival
Mi Rival: Capítulo Completo 43
41:35

Mi Rival: Capítulo Completo 43

Mi Rival

Gustavo se entera de la orden de aprehensión en su contra y, con ayuda de Brayan, escapa.

Samuel es detenido por ser cómplice de Gustavo; Georgina le pide a Rosa darse por vencida con Luis Ernesto.

María sorprende a Luis Ernesto con flores y una hermosa petición para que sean novios; él acepta sin pensarlo.

Paloma regresa a la hacienda y Bárbara le da la bienvenida a su casa: “Estoy feliz de estar juntas”. Además, se impacta de saber que será abuela.

Paloma, frente a toda la familia, brinda por Porfirio, por ser el creador de todo lo que los rodea:

Por el futuro, para que esta casa siempre sea una familia
Paloma


Gustavo quema los terrenos de Bárbara y Paloma y todos corren a apagarlo. En los pastizales, Paloma ve a un niño atrapado entre las llamas e intenta salvarlo, pero queda también en peligro y Bárbara entra a salvarla.

La policía encuentra a Gustavo y lo acorralan, pero él toma a Brayan de rehén y exige hablar con Renato para que le ayude a escapar.

Al verse rodeado, asegura que prefiere estar muerto que en la cárcel, así que dispara y es abatido por la policía.

Gustavo muere a manos de la policía.
Gustavo muere a manos de la policía.
Imagen TelevisaUnivision


Nueve meses después, Bárbara y Renato dan a luz a un hermoso varón y son felices por siempre.

Renato y Bárbara se convierten en papás.
Renato y Bárbara se convierten en papás.
Imagen TelevisaUnivision

Entra al sitio oficial de ‘Mi Rival’ para ver todo lo que hemos preparado para ti de esta apasionante telenovela.

Relacionados:
Mi Rival

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
¿Quieres ser mi... novia?
Socias por accidente
Cómplices
Gratis
Bajo un volcán
Consuelo
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX