Mi Famoso y Yo: Baile increíbles, cantos y actuaciones de telenovela, dominaron en la tercera gala

Esta pareja contó con la ayuda de una aliada, la reconocida actriz Lucía Méndez, quien participó con ellos en una simpática escena que le permitió caracterizarse como su icónico personaje de ‘Diana Salazar’ . Además, Liani demostró su buen corazón cuando contó que, al final de la segunda gala en la que ella y Lambda recibieron tres estrellas, intentó regalar una estrella a Nohamy y otra a ‘Fortachín’, ya que ellos no recibieron ningua. Aunque por las reglas del reality show no se permite hacer eso, Adal Ramones destacó la nobleza de la pequeña originaria de Guadalajara, Jalisco. En esta gala no obtuvieron ninguna estrella por parte de los consejeros.