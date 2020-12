Albertano se reencuentra con sus hermanos de 'María de Todos los Ángeles'

Fue hace más de una década que Ariel Miramontes, Alma Cero y Beng Zeng se unieron por primera vez para dar vida a los hijos de ‘Doña Lucha’ (Mara Escalante) en la serie mexicana ‘María de todos los Ángeles’, desde entonces, sus personajes han permanecido en el gusto del público. Recientemente, el trío de hermanos sorprendió a miles de fans con un épico reencuentro en redes sociales.

Albertano (Ariel Miramontes), Rosa Aurora (Alma Cero) y ‘El Chino’ (Beng Zeng) decidieron reencontrarse en ‘Tik Tok’ para realizar un divertido test de hermanos que ya se ha viralizado en internet. Con la serie de preguntas, los fans pudieron conocer y/o confirmar la personalidad y características de cada uno de los personajes.

Mientras Rosa Aurora se destacó por ser la hermana mayor, tener una personalidad más extrovertida y a la vez más responsable. Albertano Santa Cruz mostró su sensibilidad al revelar que es el hermano más consentido de mamá, el más cariñoso y vanidoso al considerarse el más guapo. Por su parte, “El Chino”, quien siempre se ha caracterizado por ser el integrante más intelectual de la familia, confesó ser el hermano más intelectual, ordenado y ahorrador.

Más tarde, Albertano compartió el divertido reencuentro con más de un millón de seguidores en Instagram para presumir la gran complicidad que existe entre el elenco de la serie y confesar lo mucho que le gustaría grabar una tercera temporada de ‘María de todos los Ángeles.

“Fanáticos desproporcionados de #mariadetodoslosangeles No estamos grabando una tercera temporada de la misma antes mencionada, al igual que ustedes nos encantaría hacerlo pero no depende de nosotros únicamente, por lo pronto fue un gran gusto reunirme con #larosaaurora y con #elchino ya que además de tener una buena relación nos queremos mucho y no hemos dejado de frecuentarnos y cuidarnos desde que nos conocimos, Los amo hermanitos y sé que la vida nos volverá a juntar en algún proyecto ♥️”